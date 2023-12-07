تأخرت مدارس نورث كارولينا وفيرجينيا بسبب الظروف الجوية الجليدية

أعلنت العديد من المناطق التعليمية في ولاية كارولينا الشمالية وفيرجينيا عن تأخيرات صباح الأربعاء بسبب احتمال حدوث ظروف جوية جليدية. ويأتي هذا الإعلان كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب والموظفين.

إحدى المناطق المتضررة هي مدارس مقاطعة ألغاني، والتي ستعمل بتأخير لمدة ساعتين يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023. وينطبق هذا التأخير على كل من الموظفين والطلاب. وتهيب إدارة المدرسة بالجميع توخي الحذر عند السفر خلال هذه الظروف. للبقاء على اطلاع بأحدث توقعات الطقس والأخبار، ننصح الأفراد بتنزيل تطبيق WXII.

تم إصدار تحذير بشأن الطقس الشتوي لأجزاء من جبال نورث كارولينا وفيرجينيا، بما في ذلك مقاطعتي آش وواتوجا في ولاية كارولينا الشمالية، بالإضافة إلى مقاطعة جرايسون بولاية فرجينيا. هذا التحذير ساري المفعول حتى الساعة 4:00 مساء يوم الجمعة. يعد هذا التحذير بمثابة تحذير من الظروف الجوية الشتوية المحتملة الخطرة في هذه المناطق.

مع اقتراب فصل الشتاء، يشعر الكثيرون بالفضول بشأن توقعات تساقط الثلوج في ولاية كارولينا الشمالية. تشير الدلائل الأولية إلى أن الولاية قد تشهد تساقط ثلوج أعلى من المتوسط ​​هذا العام. لمعرفة المزيد عن توقعات الطقس الشتوي لولاية نورث كارولينا قم بزيارة الرابط المقدم.

للحصول على تغطية شاملة للطقس، يمكن للأفراد الوصول إلى تنبيهات الطقس والإغلاق والتأخير وأقسام أحدث توقعات الطقس. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم المساهمة بالصور في مجموعة uLocal North Carolina Facebook Group، والوصول إلى معلومات حركة المرور، والإبلاغ عن عمليات الإغلاق والتأخير، وعرض SkyCams، وتنزيل تطبيق WXII12 News للهاتف المحمول.