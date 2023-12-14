تأخيرات المدارس وإغلاقها بسبب الظروف الجوية الجليدية

نورث كارولينا وفيرجينيا – 6 ديسمبر 2023

أعلنت العديد من المناطق التعليمية في ولاية كارولينا الشمالية وفيرجينيا عن تأخيرات وإغلاقات صباح الأربعاء بسبب الظروف الجوية الجليدية المحتملة. سلامة الموظفين والطلاب هي الأولوية القصوى، مما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

سيتم إغلاق مدارس مقاطعة جرايسون في فيرجينيا يوم الأربعاء 6 ديسمبر. وقد تم اتخاذ هذا القرار في ضوء توقعات الطقس والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن الظروف الجليدية. من المهم أن تظل مطلعًا على أي إعلانات أخرى من المنطقة التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل مدارس مقاطعة أليغاني في ولاية كارولينا الشمالية بتأخير لمدة ساعتين يوم الأربعاء 6 ديسمبر. ويرجع هذا التأخير إلى احتمال حدوث ظروف جوية جليدية، ويتيح وقتًا كافيًا للموظفين والطلاب للانتقال بأمان إلى المدارس. وينصح بتوخي الحذر أثناء السفر والبقاء على علم بأي تغييرات قد تطرأ.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا بشأن الطقس الشتوي في مناطق معينة في كل من ولاية كارولينا الشمالية وفيرجينيا. يشمل هذا الاستشارة مقاطعتي آش وواتوجا في ولاية كارولينا الشمالية، بالإضافة إلى مقاطعة غرايسون في فرجينيا. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الاستشارة في الساعة 4:00 مساء يوم الجمعة. خلال هذا الوقت، يجب على السكان الاستعداد للتأثيرات المحتملة لطقس الشتاء واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

في الختام، من الضروري للطلاب وأولياء الأمور والموظفين البقاء على اطلاع بأحدث توقعات الطقس والإعلانات من المناطق التعليمية الخاصة بهم. ومن خلال إعطاء الأولوية للسلامة والاستعداد، يمكن للجميع التنقل خلال الظروف الجوية الجليدية بحذر وسهولة.