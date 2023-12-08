مسؤولون يحققون في قضية السل في مدرسة ولاية كارولينا الشمالية

تقوم السلطات الصحية حاليًا بالتحقيق في حالة مرض السل في مدرسة راجسدال الثانوية في جيمستاون بولاية نورث كارولينا. يعمل قسم الصحة العامة، بالشراكة مع مدارس مقاطعة جيلفورد (GCS) وإدارة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة جيلفورد، قسم الصحة العامة، معًا لتحديد حالات التعرض المحتملة وضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

صرحت الدكتورة يوليا فان، مديرة الصحة العامة في مقاطعة جيلفورد، أنه على الرغم من عدم وجود خطر مباشر على الصحة العامة من هذه الحالة، فمن المهم إبلاغ الموظفين وأولياء الأمور والأوصياء بالطلاب الذين ربما تعرضوا للفيروس. سيتم تقديم الاختبار مجانًا هذا الأسبوع في المدرسة لأولئك الذين يحتاجون إليه. ومن الجدير بالذكر أن غالبية الموظفين والطلاب لن يحتاجوا إلى اختبار أو علاج.

السل هو مرض تنفسي يتطور على مدى أسابيع إلى أشهر. وينتشر بطريقة تشبه نزلات البرد أو الأنفلونزا ولكنها ليست معدية. ولحسن الحظ، يمكن علاجه تمامًا بالأدوية.

وأكد مسؤولو الصحة أنه لا يوجد خطر فوري لمشاكل صحية مرتبطة بهذه الحالة ولا يوجد خطر آخر للتعرض. ونتيجة لذلك، ليست هناك حاجة للحد من الأنشطة أو اتخاذ احتياطات إضافية، بغض النظر عن التعرض المحتمل.

تظل سلامة ورفاهية الطلاب والموظفين في مدرسة Ragsdale الثانوية أولوية قصوى. ستضمن الجهود التعاونية التي يبذلها قسم الصحة العامة ومدارس مقاطعة جيلفورد ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الوضع بسرعة وفعالية.