السماح لمزارع الخنازير في ولاية كارولينا الشمالية بجمع الطاقة من النفايات الحيوانية

أيد حكم قضائي صدر مؤخرًا في ولاية كارولينا الشمالية طلبات الحصول على تصريح لعدد من مزارع الخنازير، مما سمح لها بجمع الطاقة من فضلات الحيوانات. وتبين أن وزارة جودة البيئة بالولاية وشركة Murphy-Brown LLC، التي تمتلك المزارع وتديرها، قد خضعتا للتدقيق المناسب قبل الحصول على الموافقة.

كانت التصاريح التي طلبتها مورفي براون مخصصة لبناء أنظمة هضم النفايات اللاهوائية، والتي من شأنها التقاط غاز الميثان والغاز الحيوي الآخر من البحيرات المفتوحة التي تحتوي على النفايات. هذا النهج المبتكر لإدارة النفايات لديه القدرة على الحد من التلوث وتسخير الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، اعترضت مجموعتان بيئيتان، شبكة العمل المجتمعي للعدالة البيئية ومراقب نهر كيب فير، على التصاريح، بحجة أنه ينبغي فرض حدود أكثر صرامة على التلوث. وزعموا أن التصاريح ستؤدي إلى زيادة التلوث والإضرار بإمدادات المياه التي يعتمد عليها أعضاؤهم.

وعلى الرغم من اعتراضاتهم، أيدت لجنة محكمة الاستئناف التصاريح. وقضت المحكمة بأن قانون الولاية يوفر عملية تنظيمية أقل عبئًا لهذه الأنواع من العمليات ولا يتطلب النظر في معايير التلوث الأكثر صرامة التي تنادي بها المجموعات البيئية.

ومن الجدير بالذكر أن الحكم مخفف إلى حد ما، حيث منحت إدارة جودة البيئة منذ ذلك الحين تصاريح عامة لثلاث من المزارع الأربع، والتي تسمح ببناء هاضمات لاهوائية. قدمت المجموعات البيئية تحديات منفصلة لهذه التصاريح الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف قانون الولاية الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول إلى توضيح أن أنظمة إدارة النفايات الحيوانية تتطلب عملية تصريح متميزة منفصلة عن المصادر الأخرى لتلوث المياه.

بشكل عام، يعد حكم المحكمة هذا تطورًا مهمًا لصناعة تربية الخنازير في ولاية كارولينا الشمالية، حيث أنه يؤكد صحة استخدام جمع الطاقة من النفايات الحيوانية ويدرك أهمية إيجاد حلول مستدامة لإدارة النفايات.