وفاة المنتج التلفزيوني المحبوب نورمان لير عن عمر يناهز 101 عامًا

توفي المنتج التلفزيوني الشهير نورمان لير، المعروف بمسلسلاته الكوميدية الرائدة مثل "All in the Family" و"The Jeffersons"، عن عمر يناهز 101 عام في منزله في لوس أنجلوس، كما أعلنت عائلته على موقعه الإلكتروني. جمعت عروض لير بين الكوميديا ​​والتعليقات الاجتماعية، وواجهت موضوعات العنصرية والنسوية وعدم المساواة الاجتماعية، وأصبحت قوة مهيمنة في تصنيفات الشبكات خلال السبعينيات.

وصفته عائلة لير بأنه شخص فضولي ومثابر ومتعاطف يحب بلاده بشدة. على الرغم من مواجهة الرفض والتشكيك في البداية، إلا أنه استمر في الكتابة عن الحياة الحقيقية للأمريكيين العاديين، وحقق النجاح في نهاية المطاف من خلال عرض "حماقة الحالة الإنسانية" على شاشة التلفزيون.

"كل من في العائلة"، عرض لير الرائد الذي تم عرضه لأول مرة في عام 1971، ركز على عائلة بنكر، وسلط الضوء على صغر عقولهم، وأحكامهم المسبقة، ومع ذلك فإنهم محبوبون بشكل غريب. حصل المسلسل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة إيمي لأفضل مسلسل جديد. أعرب المخرج روب راينر، الذي صور صهر آرتشي بنكر في العرض، عن حبه للير وقدم تعازيه لعائلته.

امتد نجاح لير إلى ما هو أبعد من "All in the Family"، حيث أنتج أفلامًا فرعية مثل "Sanford and Son"، و"Maude"، و"Good Times". وأرجع أصالة شخصياته إلى تجارب الحياة الواقعية لكتابه، مشيرًا إلى أن جعل الجمهور يهتم بالشخصيات كان أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الضحك الحقيقي.

وبصرف النظر عن عمله التلفزيوني، كان لير أيضًا تأثيرًا في صناعة السينما. عمل كمنتج تنفيذي لأفلام مثل The Princess Bride وFried Green Tomatoes، وحصل سيناريو فيلم Divorce American Style على ترشيح لجائزة الأوسكار. أدت الدعوة السياسية التي قام بها لير إلى إنشاء المنظمة الليبرالية "الناس من أجل الطريقة الأمريكية".

على الرغم من تعرضه للانتقادات وتحوله إلى هدف للمحافظين بسبب آرائه الليبرالية الصريحة، استمر لير في الدفاع عن معتقداته. كان تأثيره على التلفزيون والثقافة الشعبية كبيرًا لدرجة أن "قبل نورمان" و"بعد نورمان" أصبحا عصورًا مميزة في الصناعة.

حتى في سنواته الأخيرة، ظل لير نشطًا في حياته المهنية. في عمر 95 عامًا، تعاون مع جيمي كيميل لإنتاج واستضافة حلقات برنامج "Live in Front of a Studio Audience"، الذي نال استحسان النقاد وفاز بجوائز Primetime Emmy Awards.

تم الاعتراف والتكريم على نطاق واسع بتأثير لير الدائم ومساهماته. حصل على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس كلينتون في عام 1999 وتم إدخاله في مركز كينيدي للفنون المسرحية في عام 2017. وباعتباره أكبر مرشح وفائز بجائزة إيمي عن عمر يناهز 97 عامًا، حطم لير الأرقام القياسية واستمر في إلهام الآخرين.

يُعزى طول عمر نورمان لير إلى شغفه بالعمل، وحب عائلته، ومتعة الضحك. سوف يستمر إرثه كرائد في التلفزيون وبطل القضايا الاجتماعية في التأثير على الصناعة لسنوات قادمة.