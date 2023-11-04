خصومات وعروض جديدة على Nokia X30 5G في الأسواق الرئيسية

كشفت شركة Nokia Mobile عن عروض وخصومات مثيرة على هاتف Nokia X30 5G الذكي المرتقب في العديد من الأسواق الرئيسية. تتوفر إحدى العروض الترويجية الأكثر جاذبية في المملكة المتحدة والأسواق الأوروبية الرئيسية، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم 50% على هواتف نوكيا المميزة عند شراء هاتف Nokia X30 5G. تتوفر أيضًا عروض حزم إضافية وخصومات كبيرة في أسواق أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة وأستراليا.

في المملكة المتحدة، يبلغ سعر هاتف Nokia X30 5G الآن 279 جنيهًا إسترلينيًا بعد خصم رسمي سخي. علاوة على ذلك، مع شراء هاتف Nokia X30 5G، يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم 50% على هواتف نوكيا المميزة، مما يوفر قيمة مذهلة مقابل المال. السعر الحالي أقل بـ 150 جنيهًا إسترلينيًا من سعر إطلاق Nokia X30 5G.

وبالمثل، في ألمانيا وفرنسا، يبلغ سعر هاتف Nokia X30 5G 349 يورو بعد خصم رسمي كبير. ويمكن للعملاء الذين يشترون هاتف Nokia X30 5G في هذه الأسواق الاستفادة أيضًا من خصم بنسبة 50% على هواتف Nokia المميزة. يعكس السعر الحالي خصمًا قدره 170 يورو من سعر الإطلاق.

في هولندا، يبلغ سعر هاتف Nokia X30 5G أيضًا 349 يورو بعد الخصم الرسمي. ويمكن للعملاء في هذا السوق الاستفادة من نفس الخصم بنسبة 50% على هواتف نوكيا المميزة، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة بشكل عام.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل شركة التجزئة Jumbo على تحسين الصفقة من خلال تقديم هدايا مجانية، بما في ذلك True Wireless Earbuds وPowerbank، بالإضافة إلى السعر المعدل البالغ 1099 درهمًا إماراتيًا لجهاز Nokia X30 5G.

وفي الوقت نفسه، في أستراليا، يتوفر هاتف Nokia X30 5G بسعر 494 دولارًا أستراليًا فقط لدى JB Hi-Fi بعد خصم كبير. وهذا يجعلها فرصة ممتازة للحصول على الهاتف الذكي المثير للإعجاب.

يتم تشغيل هاتف Nokia X30 5G بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 695 ويتميز بشاشة AMOLED PureDisplay مقاس 6.43 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. بفضل كاميرا PureView المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتثبيت الصورة البصرية (OIS)، يضمن الهاتف نتائج تصوير مذهلة. كما أنه يتميز بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وشحن سريع بقدرة 33 وات، وعمر بطارية يدوم لمدة يومين.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر هاتف Nokia X30 5G ترقيات لنظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات وتحديثات أمنية شهرية وضمان مجاني لمدة ثلاث سنوات، مما يدل على التزام نوكيا بتوفير تجربة مستخدم استثنائية.

أسئلة وأجوبة:

س: هل هناك أي خصومات متاحة على هواتف نوكيا المميزة عند شراء هاتف Nokia X30 5G؟

ج: نعم، يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم 50% على هواتف Nokia المميزة عند شراء هاتف Nokia X30 5G.

س: ما هو السعر الحالي لجهاز Nokia X30 5G في المملكة المتحدة؟

ج: يبلغ سعر هاتف Nokia X30 5G حاليًا 279 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة بعد خصم رسمي كبير.

س: ما هو سعر هاتف Nokia X30 5G في ألمانيا وفرنسا وهولندا؟

ج: بعد الخصم الرسمي، يبلغ سعر هاتف Nokia X30 5G 349 يورو في هذه الأسواق.

س: هل هناك أي عروض ترويجية أو هدايا مجانية متاحة مع هاتف Nokia X30 5G في الإمارات العربية المتحدة؟

ج: يقدم بائع التجزئة Jumbo في الإمارات العربية المتحدة هدايا مجانية، بما في ذلك True Wireless Earbuds وPowerbank، بالإضافة إلى السعر المعدل البالغ 1099 درهمًا إماراتيًا لجهاز Nokia X30 5G.

س: ما هو سعر هاتف Nokia X30 5G في أستراليا؟

ج: يتوفر هاتف Nokia X30 5G حاليًا مقابل 494 دولارًا أستراليًا في أستراليا لدى JB Hi-Fi.

المصادر: الموقع الرسمي لنوكيا موبايل