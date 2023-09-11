نوكيا تطلق هاتف Nokia G42 5G الذكي في الهند

كشفت نوكيا النقاب عن أحدث هواتفها الذكية 5G، Nokia G42 5G، في الهند. الجهاز مقدم من شركة HMD Global، المرخص لها من نوكيا. يتميز بشاشة HD + مقاس 6.56 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، وSnapdragon 480+ SoC، وكاميرات خلفية ثلاثية، وبطارية 5,000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 20 وات. يعمل الهاتف بنظام Android 13 ويعد بالتحديثات. كما أنها تتمتع بمقاومة الغبار والماء بتصنيف IP52.

سعر هاتف Nokia G42 5G هو روبية. 12,599 ويأتي مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 128 جيجابايت. إنه متوفر في خيارين من الألوان: So Gray و So Purple. سيكون الهاتف متاحًا للشراء على أمازون بدءًا من 15 سبتمبر.

ومن حيث المواصفات، يعمل هاتف Nokia G42 5G بنظام Android 13 ويلتزم بتلقي عامين من ترقيات نظام التشغيل Android وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية. يحتوي على شاشة LCD بقياس 6.56 بوصة بدقة HD+ مع معدل تحديث 90 هرتز ومحمية بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3.

مدعومًا بمعالج Snapdragon 480+ SoC ثماني النواة، يوفر هاتف Nokia G42 5G ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من مساحة التخزين المدمجة. يشتمل إعداد الكاميرا على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعرين في الخلف بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر أمامي بدقة 8 ميجابكسل. ويدعم الهاتف أيضًا خيارات اتصال متنوعة، بما في ذلك 5G وGPS وUSB Type-C وBluetooth 5.1 وWi-Fi.

تم تجهيز هاتف Nokia G42 5G بأجهزة استشعار مثل مقياس التسارع، ومستشعر الإضاءة المحيطة، والبوصلة الإلكترونية، ومستشعر القرب، ومستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب للمصادقة. يتم تشغيله ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات وتوفر ما يصل إلى ثلاثة أيام من وقت التشغيل بشحنة واحدة. أبعاد الهاتف 165×8.55×75.8 ملم ويزن 193.8 جرامًا.

بشكل عام، يعد هاتف Nokia G42 5G هاتفًا ذكيًا مليئًا بالميزات يوفر اتصال 5G ومعالج قوي وشاشة عالية الجودة وإعداد كاميرا قادر. ويهدف إلى توفير تجربة مستخدم سلسة وفعالة في عصر 5G.

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