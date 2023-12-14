Nokia 110 4G وNokia 106 4G يحصلان على دعم التطبيقات السحابية في الهند

يتمتع مستخدمو Nokia في الهند بفرصة رائعة حيث أعلنت HMD، الشركة الأم لنوكيا، عن تقديم تطبيقات سحابية متكاملة إلى Nokia 110 4G وNokia 106 4G. يبلغ سعر هذه الهواتف الشهيرة ذات الميزانية المحدودة حاليًا روبية. 2,399 وروبية. 2,199 على التوالي.

ومع التحديث الأخير، يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى YouTube Shorts والتطبيقات السحابية الأخرى على هواتفهم Nokia 110 4G وNokia 106 4G. ومن خلال النقر ببساطة على أيقونة السحابة وتسجيل الدخول باستخدام معرفات Google الخاصة بهم، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمجموعة من الميزات الجديدة على هواتفهم.

وبصرف النظر عن YouTube Shorts، تقدم الخدمات السحابية أيضًا تحديثات الأخبار والتنبؤات الجوية ونتائج لعبة الكريكيت، من بين أشياء أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك سبعة تطبيقات أخرى مدعومة، بما في ذلك BBC Indian وSokoban و2048 Game وTetris.

يتميز هاتف Nokia 106 4G بشاشة QVGA مقاس 1.8 بوصة ويعمل على نظام التشغيل Series 30+. وهو يدعم اتصال راديو FM بأوضاع سلكية ولاسلكية ويأتي مزودًا بمشغل MP3 مدمج. يعمل الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 1,450 مللي أمبير في الساعة والتي تعد بعمر بطارية يصل إلى ثماني ساعات.

يشترك هاتف Nokia 110 4G في مواصفات مماثلة مع الشاشة والبطارية ونظام التشغيل. كما أنه يتميز بتصنيف IP52 لمقاومة الغبار والماء. يأتي كلا الهاتفين بمنفذ micro-USB ويدعمان اتصال Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إطلاقها بالفعل باستخدام تطبيق UPI مدمج يسمح للمستخدمين بإجراء دفعات فورية بدون تلامس.

تواصل نوكيا تقديم خيارات موثوقة وبأسعار معقولة لمستخدميها في الهند. يؤدي إدخال التطبيقات السحابية إلى هاتفي Nokia 110 4G وNokia 106 4G إلى تعزيز تجربة المستخدم، وتوفير المزيد من الترفيه والراحة على هذه الأجهزة منخفضة التكلفة.