دليل لترقية جهاز PlayStation 4 الخاص بك باستخدام SSD

إذا كنت مالكًا لجهاز PlayStation 4، فربما لاحظت أن أوقات تحميل الألعاب يمكن أن تكون بطيئة جدًا. والخبر السار هو أنه يمكنك ترقية القرص الصلب لوحدة التحكم الخاصة بك إلى محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) وتحسين أوقات التحميل بشكل ملحوظ. في هذا الدليل، سنرشدك خلال خطوات ترقية محرك أقراص PS4 الخاص بك إلى SSD.

قبل أن نتعمق في الخطوات، دعونا نفهم فوائد الترقية إلى SSD. يعد محرك الأقراص الثابتة القياسي الذي يأتي مع جهاز PS4 بطيئًا، مما قد يؤدي إلى أوقات تحميل طويلة بشكل محبط. من ناحية أخرى، يوفر SSD سرعات قراءة وكتابة أسرع، مما يؤدي إلى أوقات تحميل أقصر للألعاب. على الرغم من أن ذلك لن يجعل أوقات التحميل فورية، يمكنك توقع انخفاض بحوالي 10 إلى 20 ثانية أو أكثر.

والآن لنبدأ بعملية الترقية.

الخطوة 1: قم بعمل نسخة احتياطية من الألعاب المحفوظة

أول الأشياء أولاً، تحتاج إلى عمل نسخة احتياطية لجميع بياناتك قبل تبديل القرص الصلب. للقيام بذلك، سوف تحتاج إلى محرك أقراص USB. انتقل إلى الإعدادات > النظام > النسخ الاحتياطي والاستعادة على جهاز PS4 الخاص بك وحدد خيار النسخ الاحتياطي لجهاز PS4. تأكد من عمل نسخة احتياطية من بياناتك المحفوظة، بما في ذلك الألعاب المحفوظة، ويمكنك أيضًا عمل نسخة احتياطية من التطبيقات إذا كنت ترغب في ذلك.

الخطوة 2: استبدل محرك الأقراص

بمجرد عمل نسخة احتياطية من بياناتك، فقد حان الوقت لاستبدال القرص الصلب. لقد جعلت شركة Sony هذه العملية بسيطة نسبيًا. اعتمادًا على طراز جهاز PS4 الخاص بك، قد تختلف الخطوات قليلاً. ستحتاج إلى مفك براغي لإزالة علبة القرص الصلب واستبدالها بمحرك أقراص SSD. تأكد من تأمين محرك الأقراص بالمسامير.

الخطوة 3: أعد تثبيت برنامج PS4

بعد تثبيت SSD الجديد، ستحتاج إلى إعادة تثبيت برنامج PS4. يتضمن ذلك تهيئة محرك أقراص USB وتنزيل برنامج النظام من صفحة دعم Sony وتهيئة جهاز PS4 في الوضع الآمن لتثبيت البرنامج من محرك أقراص USB. تأكد من اتباع الإرشادات التفصيلية المقدمة من شركة Sony لإجراء عملية إعادة التثبيت بسلاسة.

الخطوة 4: استعادة بياناتك وإعادة تثبيت الألعاب

بمجرد تثبيت البرنامج، يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب PlayStation الخاص بك واستعادة البيانات التي قمت بنسخها احتياطيًا مسبقًا. إذا كنت تستخدم محرك أقراص USB، فما عليك سوى إدخاله في وحدة التحكم واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. أخيرًا، يمكنك إعادة تثبيت ألعابك والاستمتاع بأوقات التحميل المحسنة على جهاز PS4 الذي تمت ترقيته.

أسئلة وأجوبة:

س: هل تؤدي ترقية جهاز PS4 الخاص بي إلى SSD إلى إلغاء الضمان الخاص بي؟

ج: لا، فترقية القرص الصلب لا تؤدي إلى إبطال الضمان طالما اتبعت الإجراء الصحيح.

س: هل يمكنني استخدام محرك أقراص M.2 SSD بدلاً من محرك أقراص SSD مقاس 2.5 بوصة؟

ج: لا، يتطلب جهاز PS4 محرك أقراص SSD مقاس 2.5 بوصة، لذا لن يكون محرك أقراص M.2 SSD متوافقًا.

س: كم من الوقت تستغرق عملية الترقية؟

ج: يجب أن تستغرق العملية بأكملها، بما في ذلك النسخ الاحتياطي للبيانات واستبدال محرك الأقراص وإعادة تثبيت البرنامج، حوالي 15 دقيقة.

س: هل ستؤدي الترقية إلى SSD إلى تحسين أداء اللعبة بخلاف أوقات التحميل؟

ج: على الرغم من أن SSD يعمل في المقام الأول على تحسين أوقات التحميل، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى لعب أكثر سلاسة وتثبيت أسرع للألعاب والتحديثات.

س: هل يمكنني استخدام SSD خارجي بدلاً من استبدال محرك الأقراص الداخلي؟

ج: نعم، يمكنك استخدام SSD خارجي عبر أحد منافذ USB الموجودة على جهاز PS4، لكن تحسين السرعة قد لا يكون بنفس أهمية ترقية SSD الداخلية.

تذكر الرجوع إلى الإرشادات المحددة الخاصة بطراز PS4 الخاص بك واتخاذ الاحتياطات المناسبة أثناء التعامل مع مكونات الأجهزة. مع القليل من الصبر والأدوات المناسبة، يمكنك بث حياة جديدة في جهاز PlayStation 4 الخاص بك من خلال ترقية SSD. ألعاب سعيدة!