تم تنفيذ زيادة دوريات الشرطة في مناطق مدارس ولاية أوهايو بعد تهديد البريد الإلكتروني الروسي

سيتم تكثيف دوريات الشرطة في مختلف المناطق التعليمية في ولاية أوهايو يوم الاثنين بعد تقارير تفيد بأن 52 منطقة تعليمية على مستوى الولاية تلقت رسائل بريد إلكتروني من حساب روسي يهدد المدارس الأمريكية بالمتفجرات. من بين المناطق التي تلقت رسائل البريد الإلكتروني هي مدارس هيليارد سيتي، ومدارس لوغان هوكينغ المحلية، ومدارس غاهانا جيفرسون العامة، ومدارس مدينة ويسترفيل، ومدارس مدينة ورثينغتون، ومدارس هاميلتون المحلية، ومدارس مدينة أثينا.

عند تلقي رسائل البريد الإلكتروني، اتصل المسؤولون في Hilliard وLogan-Hocking بسلطات إنفاذ القانون المحلية، الذين تواصلوا بعد ذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وفرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب. أكد المشرف ديفيد ستيوارت من هيليارد للآباء أنه لا يوجد تهديد موثوق مرتبط برسائل البريد الإلكتروني. وبالمثل، أكدت مقاطعة لوغان-هوكينج أن التهديد لم يكن محددًا ويفتقر إلى المصداقية.

كما أبلغت مناطق تعليمية أخرى، مثل ويسترفيل وأثينا، عن تلقي رسائل بريد إلكتروني تهدد باستهداف مدارسها بالمتفجرات. نشرت مدارس ألكسندر المحلية في مقاطعة أثينا على صفحتها على فيسبوك أنها واحدة من 52 مقاطعة في أوهايو تلقت رسائل البريد الإلكتروني. ردًا على ذلك، ستؤجل المنطقة افتتاح مدرستها لمدة ساعتين يوم الاثنين لإجراء فحوصات سلامة شاملة. وتم تحديد أن التهديد يتعلق بالمتفجرات.

أبلغت وكالات إنفاذ القانون المناطق أن رسائل البريد الإلكتروني هي "رسائل بريد إلكتروني خادعة" تهدف إلى إثارة الذعر دون أي تهديد حقيقي لسلامة الطلاب. وقد ردد وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المتقاعد هاري ترومبيتاس هذا الشعور، متشككًا في جدوى إلحاق الضرر بالعديد من المدارس المختلفة.

على الرغم من أن التهديدات اعتبرت تفتقر إلى المصداقية، إلا أن هيليارد ولوجان هوكينج وورثينجتون قرروا زيادة دوريات الشرطة في مرافق مدرستهم يوم الاثنين. صرح المشرف ستيوارت أن هذا الإجراء تم اتخاذه من باب الحذر الشديد للمساعدة في تخفيف القلق والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور. علاوة على ذلك، سوف يعفي Logan-Hocking الطلاب من الحضور إذا رغب أولياء الأمور في إبقائهم في المنزل.

أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا عن تهديدات مماثلة تستهدف المدارس في تكساس، والتي تبين أنها تهديدات خادعة بشكل واضح. وربطت وزارة الأمن الداخلي في ولاية أوهايو التهديد الذي تم إرساله إلى لوجان هوكينج بتهديدات تكساس، بالإضافة إلى التهديدات التي تلقتها مدارس كاليفورنيا في الشهر السابق.