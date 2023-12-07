تظهر دراسة جديدة أن غالبية الآباء في نيوجيرسي يقدمون الدعم المالي للأطفال البالغين

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها USA TODAY أن غالبية الآباء في نيوجيرسي يقدمون الدعم المالي لأطفالهم البالغين. وجدت الدراسة، التي استطلعت آراء 5,000 والد في 36 ولاية، أن 72% من الآباء في نيوجيرسي يقدمون مستوى معينًا من المساعدة المالية لأطفالهم البالغين.

ومن المثير للاهتمام أن نيوجيرسي احتلت المرتبة الثانية في البلاد، خلف واشنطن مباشرة، عندما يتعلق الأمر بالآباء الذين يدعمون أطفالهم البالغين. تشير هذه الإحصائية إلى أن المناخ الاقتصادي الصعب دفع العديد من الشباب إلى طلب المساعدة المالية من والديهم من أجل شق طريقهم في الحياة.

في المتوسط، يمنح الآباء في نيوجيرسي أطفالهم 583 دولارًا شهريًا للمساعدة في النفقات المختلفة. ويشمل هذا الدعم دفع الفواتير وتكاليف الترفيه والبقالة والنقل وحتى المساعدة في سداد الديون. في الواقع، احتلت ولاية نيوجيرسي المرتبة الأولى في الولايات التي يساعد فيها الآباء أطفالهم البالغين بنشاط على سداد ديونهم.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن الآباء في نيوجيرسي يعتقدون أن سن 25 عامًا هو الوقت الذي يجب أن يصبح فيه أطفالهم مستقلين ماليًا. وهذا الاعتقاد يجعل نيوجيرسي الولاية الثالثة، بعد ماساتشوستس ونيويورك، حيث يتوقع الآباء أن يصبح أطفالهم البالغين مكتفين ذاتيا في سن مبكرة.

في حين أن العديد من الآباء في نيوجيرسي يقدمون المساعدة المالية، فقد وجد الاستطلاع أنهم غالبًا ما يضعون شروطًا لدعمهم. وتشمل هذه الشروط مطالبة أطفالهم بالحصول على وظيفة، أو حضور العلاج، أو تجنب السلوك المحفوف بالمخاطر. على الرغم من هذه الحالات الطارئة، أفاد 84% من الآباء أن الدعم المالي الذي يقدمونه لم يسبب أي استياء أو توتر في علاقتهم مع أطفالهم البالغين.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على الدور الهام الذي يلعبه الآباء في نيوجيرسي في دعم أطفالهم البالغين خلال هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة.