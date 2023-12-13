إذا نظرنا إلى الوراء، فقد شهدنا عامًا رائعًا من الألعاب على Nintendo Switch

في عام مليء بمتعة الألعاب، برز Nintendo Switch كبطل حقيقي. سواء وجدت العزاء في هدوء الصيد أو اختبرت مهاراتك ضد أعداء هائلين، نأمل مخلصين أن تستمتع بالتجربة على نظام Nintendo Switch™ المبتكر.

بينما نودع عام 2023، ندعوك للقيام برحلة عبر ممر الذاكرة من خلال زيارة موقع Nintendo Switch Year in Review 2023 وتسجيل الدخول إلى حساب Nintendo الخاص بك. على هذه المنصة الرائعة، ستتلقى ملخصًا مخصصًا لرحلة الألعاب الخاصة بك طوال العام الماضي. ولكن هذا ليس كل شيء؛ يمكنك أيضًا عرض إنجازاتك بكل فخر من خلال مشاركتها مع أصدقائك على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مع مرور كل يوم، يستمر مشهد الألعاب في التطور، ونحن ننظر إلى العام الماضي بامتنان عميق لدعمكم وحماسكم. لقد كان تفانيكم الذي لا يتزعزع تجاه Nintendo Switch هو القوة الدافعة وراء نجاحنا، ولهذا السبب، نعرب عن شكرنا العميق.

وبينما نتطلع إلى العام المقبل، فإننا نهدف إلى رفع المستوى إلى مستوى أعلى. مع مجموعة من الألعاب المثيرة والميزات المبتكرة قيد التنفيذ، يعد عام 2024 بأن يكون فصلًا مبهجًا آخر في ملحمة Nintendo Switch.

لذا، لجميع اللاعبين الذين احتضنوا متعة Nintendo Switch هذا العام، نعرب عن امتناننا العميق. إن شغفك وحبك للألعاب يلهمنا للسعي لتحقيق العظمة. دعونا نبدأ رحلة لعب مذهلة معًا في عام 2024!