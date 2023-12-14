التفكير في عام من متعة الألعاب على Nintendo Switch

ملخص: مستخدمو Nintendo Switch مدعوون للقيام برحلة عبر ممر الذاكرة مع موقع Nintendo Switch Year in Review 2023. تتيح هذه التجربة الشخصية للمستخدمين مشاهدة وقت لعبهم ومشاركته مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. مع اقتراب العام من نهايته، تعرب نينتندو عن امتنانها لجميع اللاعبين وتتطلع إلى عام 2024 المثير.

مع اقتراب العام من نهايته، حان الوقت للتوقف والتأمل في لحظات الألعاب التي لا تنسى التي مررنا بها طوال عام 2023. سواء شرعنا في مهام ملحمية أو انغمسنا في لحظات من الهدوء، قدم نظام Nintendo Switch™ تجربة لعب مبهجة لجميع أفراده. المستخدمين.

تدعو Nintendo اللاعبين للقيام برحلة حنين عبر مغامرات الألعاب الخاصة بهم من خلال موقع Nintendo Switch Year in Review 2023 الإلكتروني. من خلال تسجيل الدخول إلى حساب Nintendo الخاص بهم، سيتم التعامل مع المستخدمين بنظرة عامة مخصصة على وقت اللعب الخاص بهم وأبرز الأحداث من العام الماضي. لا تنتهي الإثارة عند هذا الحد، حيث يمكن للاعبين بسهولة مشاركة وقت لعبهم وإنجازاتهم مع أصدقائهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعبيرًا عن الامتنان، تتقدم نينتندو بالشكر الجزيل لجميع اللاعبين الذين احتضنوا جهاز نينتندو سويتش. إن الدعم المستمر والحماس من مجتمع اللاعبين جعل من عام 2023 عامًا رائعًا في مجال الألعاب. وتتطلع الشركة إلى الإمكانيات المثيرة التي تنتظرها في عام 2024، واعدة بتجارب ألعاب أكثر إثارة وميزات مبتكرة ومفاجآت.

لذا، دعونا نعتز بالذكريات التي أنشأناها في عام 2023 ونتطلع إلى عام جديد مليء بمغامرات الألعاب الغامرة على Nintendo Switch. بينما تملأ روح العطلة الهواء، دعونا نتحد ونحتفل بمتعة اللعب معًا. منا جميعًا في Nintendo، شكرًا لكونك جزءًا من هذه الرحلة المذهلة. ترقبوا عام 2024 الحافل بالأحداث!