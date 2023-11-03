الكشف عن بطل Tank جديد للعبة Overwatch 2 قبل BlizzCon

كشفت قناة Nintendo Switch eShop الإخبارية عن بعض المعلومات المثيرة عن غير قصد حول Overwatch 2، مما أثار موجة من الترقب بين المعجبين. وكشف التسريب عن إضافة بطل دبابة جديد يُدعى Mauga إلى قائمة اللعبة إلى جانب الموسم الثامن القادم. وكان من المتوقع في البداية أن يتم الكشف عن هذه التطورات خلال حدث BlizzCon الذي يبدأ اليوم.

تقدم Mauga، المسلحة ببنادق "متطايرة" تُعرف باسم Gunny وCha-Cha، أسلوب لعب فريدًا للعبة. سيتمتع اللاعبون بالمرونة في إطلاق البنادق بشكل فردي أو في وقت واحد، مما يوفر مزايا تكتيكية في المواقف القتالية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك Mauga القدرة السلبية التي تسمى Berserker، والتي تمنح صحة مؤقتة عند حدوث ضرر جسيم.

مع تقدم لعبة Overwatch 2 نحو إصدارها الرسمي، واجهت Blizzard نصيبها العادل من الانتقادات من المجتمع. ساهم تقديم نموذج اللعب المجاني، وإلغاء وضع PvE Hero الذي طال انتظاره، والمخاوف المحيطة بالتسييل العدواني في استقبالها بشكل مختلط. أقر الناشر Activision Blizzard مؤخرًا بانخفاض مشاركة اللاعبين والاستثمار في Overwatch 2 خلال مكالمة مالية.

وبالتالي، يواجه الاستوديو التحدي المتمثل في إعادة إشعال الإثارة والثقة في اللعبة القادمة. مع الإعلان عن Mauga وغيرها من المفاجآت المحتملة في BlizzCon، تهدف Blizzard إلى إقناع اللاعبين بأن Overwatch 2 تستعد لمستقبل ناجح مليء بتجارب اللعب الجذابة والميزات المحسنة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي القناة الإخبارية لـ Nintendo Switch eShop؟

ج: القناة الإخبارية لـ Nintendo Switch eShop هي عبارة عن منصة توفر تحديثات ومعلومات حول مختلف الألعاب والمحتوى المتوفر على وحدة تحكم Nintendo Switch.

س: متى سيتم إضافة Mauga إلى Overwatch 2؟

ج: من المتوقع أن ينضم Mauga إلى قائمة الشخصيات القابلة للعب في Overwatch 2 في 5 ديسمبر، بعد تجربة سريعة خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة.

س: ما هو بليزكون؟

ج: BlizzCon هو مؤتمر ألعاب سنوي تستضيفه Blizzard Entertainment، حيث تعرض الشركة وتعلن عن الإصدارات والتحديثات والأحداث الجديدة المتعلقة بألعابها.

س: لماذا كانت لعبة Overwatch 2 مثيرة للجدل؟

ج: واجهت Overwatch 2 انتقادات لعدة أسباب، بما في ذلك انتقالها من لعبة متميزة إلى نموذج لعب مجاني، وإلغاء وضع PvE Hero، والمخاوف بشأن ممارسات تحقيق الدخل العدوانية.