احصل على عروض مذهلة على ألعاب Nintendo Switch في الجمعة السوداء

لقد أتى Black Friday، ويحظى اللاعبون بفرصة الاستمتاع حيث تتوفر خصومات مذهلة على مجموعة واسعة من ألعاب Nintendo Switch. سواء كنت تريد تدليل نفسك أو البحث عن هدية العطلة المثالية، فهذا هو الوقت المناسب للحصول على أهم العناوين بأسعار معقولة. يقدم عمالقة البيع بالتجزئة مثل Best Buy وAmazon وGameStop والمزيد عروضًا مذهلة لن ترغب في تفويتها.

أفضل شراء: خصومات لا تقبل المنافسة على ألعاب Nintendo Switch

ستبذل Best Buy قصارى جهدها في يوم الجمعة الأسود مع خصومات كبيرة على ألعاب Nintendo Switch وملحقاتها والمزيد. من الكلاسيكيات إلى الإصدارات الجديدة، هناك ما يناسب الجميع. لا تفوت فرصة الحصول على سلاحف النينجا: مجموعة Cowabunga بخصم رائع 17%.

أمازون: أسعار غير مسبوقة على Mario + Rabbids: Sparks of Hope وSonic Superstars

لا ينبغي تفويت بيع الجمعة السوداء في أمازون. إنهم يقدمون عروضًا مميزة على ألعاب Nintendo Switch مثل Mario + Rabbids: Sparks of Hope بخصم هائل يصل إلى 75%. ستجد أيضًا خصمًا رائعًا على Sonic Superstars التي تم إصدارها مؤخرًا.

GameStop: خصومات هائلة وخصومات إضافية على ألعاب Nintendo Switch

استعد لتحقيق وفورات مذهلة في GameStop في يوم الجمعة الأسود هذا. مع خصومات تصل إلى 50% على العشرات من الألعاب، بما في ذلك عناوين Nintendo Switch الشهيرة مثل Pokemon Brilliant Diamond وShining Pearl وThe Legend of Zelda: Skyward Sword HD وBravely Default II، إنها الفرصة المثالية لتوسيع مجموعة ألعابك. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بالطلب عبر الإنترنت واخترت الاستلام من المتجر، فستحصل على خصم إضافي بقيمة 5 دولارات على كل طلب. هذه صفقة يمكنك الاستفادة منها عدة مرات!

Nintendo eShop: المسرات الرقمية بأسعار مخفضة

إذا كنت تفضل الألعاب الرقمية المريحة، فإن متجر Nintendo الإلكتروني هو المكان المناسب لك. مع مبيعات الجمعة السوداء الرائعة على ألعاب الطرف الأول من Nintendo، وألعاب Capcom، وألعاب Warner Bros.، والمزيد، ستجد صفقات لا تقاوم ستبقيك مستمتعًا لساعات متواصلة. هذه الخصومات متاحة حتى 3 ديسمبر.

من أين يمكنك شراء ألعاب Nintendo Switch في يوم الجمعة الأسود؟

يشارك كل بائعي التجزئة الرئيسيين تقريبًا في مبيعات الجمعة السوداء لألعاب Nintendo Switch. يمكنك العثور على خصومات ممتازة على الألعاب المشهورة مثل Super Mario Odyssey وFire Emblem Engage وThe Legend of Zelda: Link's Awakening وOctopath Traveler II وغيرها الكثير. سواء اخترت زيارة بائعي التجزئة الكبار مثل Best Buy وGameStop وWalmart وTarget، أو التصفح عبر الإنترنت على Amazon أو Nintendo Store، فإن العروض المذهلة في انتظارك.

الأسئلة المتكررة

1. هل هذه العروض متوفرة في المتجر أو عبر الإنترنت؟

تتوفر معظم العروض في المتجر وعبر الإنترنت، مما يتيح لك المرونة في اختيار طريقة التسوق التي تناسبك.

2. ما هي مدة استمرار عروض الجمعة السوداء؟

عادةً ما تستمر عروض الجمعة السوداء لفترة محدودة، لذا تأكد من التحقق من التواريخ المحددة التي ذكرها كل بائع تجزئة.

3. هل يمكنني شراء الألعاب الرقمية من Nintendo eShop كهدايا؟

لسوء الحظ، لا يقدم متجر Nintendo eShop حاليًا خيارات الهدايا. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك الاستفادة من الخصومات وشراء رموز الألعاب الرقمية كهدايا من تجار التجزئة الآخرين.

4. هل يستحق شراء بطاقات هدايا Nintendo eShop خلال الجمعة السوداء؟

قطعاً! لا يمكنك الحصول على عروض رائعة على ألعاب Nintendo eShop فحسب، بل يمكنك أيضًا توفير المزيد من خلال شراء بطاقات هدايا Nintendo eShop المخفضة.

الجمعة السوداء هي الوقت الأمثل للحصول على صفقات مذهلة على ألعاب Nintendo Switch. لا تفوت هذه الفرصة لتوسيع مكتبة الألعاب الخاصة بك أو مفاجأة أحبائك بالهدايا المثالية. تصرف بسرعة، فهذه الخصومات لن تدوم إلى الأبد!