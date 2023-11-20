تظهر تفاصيل جديدة حول جهاز Nintendo Switch التالي: المزيد من القوة، لكن لا يوجد مخرج بدقة 4K

تشير أحدث التقارير إلى أن خليفة Nintendo Switch الذي طال انتظاره قد لا يكون قادرًا على إخراج الألعاب بدقة 4K. في حين أن التفاصيل المحددة حول وحدة التحكم لا تزال نادرة، فقد كشفت المصادر أن شريحة Nvidia T239 المخصصة، والتي يُشاع أنها تعمل على تشغيل الإصدار التالي من Nintendo Switch، تفتقر إلى قدرة مسرع التعلم العميق (DLA). من المحتمل أن يعيق هذا الغياب إمكانات ترقية DLSS لوحدة التحكم.

لقد كان DLSS، وهو اختصار لـ Deep Learning Super Sampling، موضوعًا بارزًا للمناقشة حول الميزات المشاع عنها لجهاز Nintendo Switch القادم. فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الرسومات ذات الدقة المنخفضة، مما يؤدي إلى تحسين الصور دون وضع ضغط مفرط على أجهزة النظام. بدون DLA، قد تتأثر قدرة Switch 2 على تحقيق دقة 4K بشكل كبير. بدلاً من ذلك، قد تقتصر وحدة التحكم على دقة 1080 بكسل، حيث تشير بعض المصادر إلى إمكانية دقة 1440 بكسل اعتمادًا على اللعبة.

في حين أن هذه التقديرات مبنية على تكهنات ومعلومات غير مؤكدة، فإنها تثير مخاوف بشأن قدرات Switch 2 مقارنة بمنافسيه، مثل Xbox Series S. وقد يؤدي غياب DLA في الشريحة المشاع عنها إلى التمييز بين الأداء والجودة البصرية لجهاز Nintendo. وحدة التحكم من منصات الألعاب الأخرى.

ظلت نينتندو متشددة بشأن هذا الموضوع، حيث نفى الرئيس شونتارو فوروكاوا شائعات عن أي عروض توضيحية للأجهزة للشركاء. ومع ذلك، مع استمرار انتشار الشائعات، تتزايد الترقب للكشف الرسمي عن وحدة التحكم الجديدة، والمتوقع أن يتم في العام المقبل.

بينما ينتظر المشجعون بفارغ الصبر المزيد من التفاصيل، فمن الواضح أن جهاز Nintendo Switch القادم سيوفر المزيد من القوة والأداء المحسن. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان غياب DLA سيكون له تأثير كبير على قدراته الرسومية. في النهاية، سيتعين على اللاعبين انتظار الإعلانات الرسمية والتجارب العملية لتحديد الإمكانات الحقيقية لـ Switch 2.

أسئلة وأجوبة

هل سيدعم جهاز Nintendo Switch القادم دقة 4K؟

تشير أحدث التقارير إلى أن Nintendo Switch القادم قد لا يكون قادرًا على إخراج الألعاب بدقة 4K بسبب عدم وجود مسرع التعلم العميق (DLA) في شريحة Nvidia T239 المشاع عنها.

ما هو DLSS؟

يرمز DLSS إلى Deep Learning Super Sampling، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لترقية الرسومات ذات الدقة المنخفضة، مما يؤدي إلى تحسين الصور.

متى سيتم الكشف عن جهاز Nintendo Switch الجديد؟

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن جهاز Nintendo Switch الجديد في وقت ما من العام المقبل، على الرغم من عدم تأكيد التاريخ الدقيق.

هل سيكون Switch 2 متوافقًا مع الإصدارات السابقة؟

في حين أن التفاصيل حول وحدة التحكم القادمة لا تزال محدودة، فقد كانت هناك مناقشات حول احتمال ألا يكون Switch 2 متوافقًا مع الإصدارات السابقة من ألعاب Nintendo Switch السابقة.