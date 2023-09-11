نينتندو تسجل براءة اختراع لعصا التحكم المغناطيسية لتجنب انجراف العصا

قدمت Nintendo مؤخرًا براءة اختراع لنوع جديد من عصا التحكم التي تستخدم "سائلًا ذكيًا" للقضاء على انحراف العصا في وحدات التحكم في الألعاب المستقبلية. تصف براءة الاختراع عصا التحكم التي تشتمل على "السائل المغناطيسي الهيولوجي" (MRF)، الذي يضبط لزوجته بناءً على قوة المجال المغناطيسي.

عندما يتلاعب اللاعب بعصا التحكم بإبهامه، يتكاثف السائل لخلق مقاومة. تسمح هذه المقاومة لعصا التحكم بالعودة إلى موضعها الأصلي بمجرد أن يحرر اللاعب إبهامه. يذكرنا هذا المفهوم بعصي "Hall Effect" في بعض الأجهزة الطرفية للألعاب التابعة لجهات خارجية والتي تستخدم المغناطيس لاكتشاف الحركة، والتغلب بشكل فعال على مشكلات انحراف العصا.

وفقًا لبراءة الاختراع، يتيح تطبيق MRF في وحدة التحكم سرعة عودة أسرع إلى الموضع الأولي مع توفير تجربة لمس مرضية للمستخدم. في أحد الرسوم البيانية المدرجة في براءة الاختراع، تم توضيح كيف يمكن للسائل أن يصبح أكثر لزوجة مع تحريك عصا التحكم، مما يولد عزم الدوران ويعيد عصا التحكم إلى موضعها الأصلي.

ليس من الواضح حاليًا ما إذا كانت الإشارة إلى "عرض الشعور للمستخدم" في براءة الاختراع تعني مقاومة طبيعية مشابهة للعصي التناظرية التقليدية أو إمكانية قيام المطورين بتعديل مقاومة السائل لتقديم ردود فعل القوة أو مقاومة تشبه الزناد من ذوي الخبرة في وحدة التحكم DualSense الخاصة بـ PlayStation 5.

لم يتم بعد تحديد التطبيق النهائي لتصميم عصا التحكم الجديد هذا. لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم عرضه في خليفة Nintendo Switch، أو استبدال وحدات التحكم Joy-Con القياسية، أو ما إذا كان سيتم استخدامه على الإطلاق، حيث أن العديد من أفكار الألعاب الحاصلة على براءة اختراع لم تؤت ثمارها أبدًا.

لقد كان انحراف العصا مشكلة مستمرة مع وحدات تحكم Joy-Con من Nintendo منذ إطلاق Nintendo Switch في عام 2017. على الرغم من الجهود المبذولة لمعالجة المشكلة في مراجعات وحدات التحكم اللاحقة، لا يزال المستخدمون يبلغون عن انجراف العصا. إذا أثبت تنفيذ براءة الاختراع هذه نجاحه، فمن المحتمل أن يحل مشكلة كبيرة لوحدة تحكم Nintendo التالية.

المصدر: أحداث الفيديو كرونيكل