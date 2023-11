أسطورة زيلدا: من لعبة الفيديو الكلاسيكية إلى فيلم الحركة الحية

يبتهج عشاق نينتندو، لأن واحدة من أكثر امتيازات ألعاب الفيديو المحبوبة، "The Legend of Zelda"، من المقرر أن تظهر على الشاشة الكبيرة. أكد مصمم ألعاب الفيديو الشهير نينتندو شيجيرو مياموتو مؤخرًا أن هناك فيلمًا حيًا مقتبسًا من اللعبة الشهيرة قيد التطوير، مع مشاركة نينتندو بشكل كبير في الإنتاج.

في حين أن التفاصيل المحددة حول الفيلم لا تزال طي الكتمان، يمكن للمعجبين أن يتوقعوا تجربة غامرة ومذهلة بصريًا تجسد جوهر اللعبة الأصلية. سيشارك المنتج السينمائي الشهير آفي أراد، والمعروف بعمله في سلسلة أفلام الكتاب الهزلي الناجحة، في إنتاج فيلم "Zelda" مع مياموتو. يعد هذا التعاون بجمع أفضل ما في العالمين، حيث يجمع بين رؤية مياموتو الإبداعية وخبرة أراد في ترجمة الامتيازات المحبوبة إلى الشاشة الكبيرة.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية باللعبة، ظهرت لعبة "The Legend of Zelda" لأول مرة في عام 1986 واكتسبت منذ ذلك الحين متابعين مخلصين. تدور القصة حول بطل يدعى لينك، الذي يشرع في مهمة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ الأميرة زيلدا من براثن غانون الوحشي. على مر السنين، شهدت اللعبة تكرارات متعددة، وكان أحدث إصدار لها هو "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" في مايو من هذا العام.

ولضمان بقاء الفيلم وفيا لروح اللعبة، تم تعيين المخرج ويس بول، المعروف بعمله في سلسلة "Maze Runner"، لقيادة المشروع. إن خبرته في إحياء عوالم الخيال على الشاشة الكبيرة تجعله مناسبًا تمامًا للكون الخيالي لـ "The Legend of Zelda".

على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار وتفاصيل طاقم العمل بعد، إلا أنه يمكن للمعجبين الاطمئنان إلى أن المبدعين الذين يقفون وراء هذا التكيف المباشر ملتزمون بتقديم تجربة لا تُنسى تشيد بامتياز ألعاب الفيديو المحبوبة.

أسئلة وأجوبة

ما هي "أسطورة زيلدا"؟

"The Legend of Zelda" هي سلسلة ألعاب فيديو شهيرة أنشأها شيجيرو مياموتو وتم تطويرها بواسطة Nintendo. ظهرت لأول مرة في عام 1986 وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أكثر المسلسلات شهرة واستمرارية في صناعة الألعاب.

ما هي فكرة "أسطورة زيلدا"؟

تتبع اللعبة مغامرات بطل يُدعى Link وهو يشرع في مهمة إنقاذ الأميرة Zelda من براثن الخصم Ganon. على طول الطريق، يتنقل اللاعبون عبر عالم خيالي، ويحلون الألغاز، ويقاتلون الأعداء، ويكتشفون الكنوز المخفية.

من يشارك في تعديل فيلم الحركة الحية؟

يشارك شيجيرو مياموتو، مبتكر سلسلة ألعاب الفيديو "The Legend of Zelda"، بشكل كبير في تطوير الفيلم. وسيشارك آفي أراد، وهو منتج أفلام مشهور معروف بعمله في امتيازات أفلام الكتب المصورة، في إنتاج الفيلم. وتم اختيار ويس بول، مخرج مسلسل "Maze Runner"، لإخراج الفيلم.

متى سيصدر الفيلم؟

لم يتم الإعلان بعد عن تاريخ إصدار محدد لفيلم الحركة الحية "The Legend of Zelda". ينتظر المعجبون بفارغ الصبر المزيد من التحديثات حول هذا التعديل المرتقب.

(المصدر: nintendo.com)