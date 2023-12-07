نينتندو تلغي وتؤجل الأحداث بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

أعلنت Nintendo عن إلغاء Nintendo Live 2024 Tokyo وتأجيل العديد من أحداث الرياضات الإلكترونية اليابانية بسبب التهديدات المستمرة الموجهة للموظفين والمتفرجين. في بيان صحفي حديث، كشفت نينتندو أن موظفيها تعرضوا لتهديدات لا هوادة فيها، مع استهداف الحاضرين وموظفي Nintendo Live 2024 أيضًا. ونتيجة لذلك، اتخذت الشركة القرار الصعب بإلغاء الحدث حرصاً على السلامة.

كما تم تأجيل نهائيات Splatoon Koshien 2023 الوطنية، والتي كان من المقرر إجراؤها مبدئيًا في ديسمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل بطولة العالم Splatoon 3 2024، والمرحلة النهائية لتحدي Mario Kart 8 Deluxe عبر الإنترنت، وبطولة العالم Mario Kart 8 Deluxe 2024، المقرر إجراؤها جميعًا في Nintendo Live 2024، إلى تاريخ غير محدد.

وأعربت نينتندو عن أسفها لأي إزعاج تسببت فيه وشكرت معجبيها على تفهمهم وسط هذا الوضع المؤسف. ويأتي ذلك بمثابة ضربة للجماهير التي كانت تترقب الأحداث بفارغ الصبر وفرصة المشاركة في أنشطة مختلفة مثل لعب ألعاب Switch الجديدة والمنافسة في البطولات والتفاعل مع الشخصيات ومشاهدة العروض الحية.

إنه لأمر محبط أن نرى هذا التعطيل لما كان من المفترض أن يكون احتفالاً ممتعًا بعالم نينتندو المليء بالمرح. في ضوء التهديدات الواردة، تعطي الشركة الأولوية لسلامة ورفاهية موظفيها والحاضرين والموظفين. تظل Nintendo ملتزمة بتقديم تجارب لا تُنسى لمعجبيها، ومن المؤكد أنها تعمل بجد لضمان إعادة جدولة الأحداث في المستقبل القريب.

على الرغم من أن هذه التهديدات ألقت بظلالها على Nintendo Live 2024 ومسابقات الرياضات الإلكترونية المرتبطة بها، فمن الأهمية بمكان أن يظل جميع المشاركين يقظين ويدعمون الشركة في جهودها لمعالجة هذه المخاوف الأمنية.