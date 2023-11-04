الرفض الغامض: رفض مذبحة عيد الميلاد على منصات نينتندو وإكس بوكس

وصلت لعبة الرعب القادمة التي طال انتظارها، Christmas Massacre، إلى طريق مسدود في رحلة تطويرها. وادعى المطور مؤخرًا أن اللعبة لن تكون متاحة على منصات نينتندو وإكس بوكس، مشيرًا إلى رفض الشركات السماح بذلك. ومع ذلك، ستظل اللعبة متاحة على PlayStation في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يترك المشجعين في حيرة من أمرهم بشأن سبب استبعادها من المنصات الأخرى.

على عكس سابقتها، Cannibal، التي كانت متاحة على جميع المنصات الرئيسية الثلاث (PlayStation وXbox وSwitch)، تواجه Christmas Massacre عوائق غير متوقعة. كشف المطور Puppet Combo عن مقطع دعائي للعبة على تويتر، يعرض شخصية سانتا مسلحة بقاذف لهب يعيث فسادًا في إحدى المدارس، ويبدو أنه يستهدف الأطفال والراهبات. لقد اكتسب مفهوم اللعبة الملتوي الاهتمام، مما جعل المعجبين يتوقعون بفارغ الصبر إصدارها على منصات مختلفة.

عندما استفسر المعجبون عن توفر لعبة Christmas Massacre على Nintendo وXbox، ردت Puppet Combo بصراحة قائلة إن اللعبة تعتبر "مجنونة للغاية" لكلا النظامين. وفي حين أن الألعاب العنيفة ليست نادرة على هذه المنصات، إلا أن أسباب الرفض من نينتندو وإكس بوكس ​​تظل غامضة. من المحير رؤية لعبة ذات موضوعات رعب يتم استبعادها من المنصات التي استضافت سابقًا محتوى مشابهًا.

لقد ترك المعجبون والمطلعون على الصناعة على حد سواء يتساءلون عن ردود الفعل المتناقضة التي تلقتها اللعبة من منصات مختلفة. إنه يثير تساؤلات حول المعايير والإرشادات التي تستخدمها Nintendo وXbox عند اختيار الألعاب التي سيتم الموافقة عليها وتوزيعها. ولسوء الحظ، لم تقدم مايكروسوفت (مالكة Xbox) ولا نينتندو أي توضيح حول هذا الأمر.

بينما تستعد لعبة Christmas Massacre لإطلاق حصري على PlayStation، سيستمر المشجعون بلا شك في التفكير في الأسباب الكامنة وراء عدم إمكانية الوصول إليها على منصات Nintendo وXbox. إن الطبيعة المثيرة للجدل للعبة وانعدام الشفافية من جانب الشركات المعنية قد زادت من فضولها. هل ستكون هناك تطورات أخرى في هذه الملحمة المستمرة؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل ستكون لعبة Christmas Massacre متاحة على منصات Nintendo وXbox؟

ج: لا، صرح المطور أن اللعبة لن يتم إصدارها على منصات Nintendo وXbox.

س: لماذا تأتي لعبة Christmas Massacre إلى PlayStation فقط؟

ج: رد المطور، Puppet Combo، بأن PlayStation هي المنصة الوحيدة التي سمحت باللعبة.

س: هل هناك سبب محدد وراء رفض Nintendo وXbox مذبحة عيد الميلاد؟

ج: ذكر المطور أن اللعبة اعتبرت "مجنونة جدًا" لمنصات Nintendo Switch وXbox، لكن الأسباب الدقيقة للرفض لا تزال غير واضحة.

س: هل تتوفر الألعاب العنيفة بشكل شائع على وحدات تحكم Nintendo وXbox؟

ج: نعم، تحتوي كل من منصات Nintendo وXbox على مجموعة متنوعة من الألعاب العنيفة، مما يجعل استبعاد Christmas Massacre من هذه المنصات أمرًا محيرًا.

س: هل قدمت Microsoft وNintendo أي توضيحات حول هذا الأمر؟

ج: لا، لم تقدم مايكروسوفت ولا نينتندو أي توضيحات بخصوص رفض مذبحة عيد الميلاد من منصاتهم.