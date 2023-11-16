كاميرا Nikon Z8: كاميرا عديمة المرآة متعددة الاستخدامات وبأسعار معقولة

تثير أمازون ضجة قبل يوم الجمعة الأسود من خلال عرض خاص على كاميرا Nikon Z8، وهي كاميرا عالية الأداء بدون مرآة. عند الشراء باستخدام عدسة Nikkor مقاس 24-120 مم f/4 S، تم تخفيض سعر المجموعة إلى 4,896.95 دولارًا أمريكيًا، مما يوفر توفيرًا كبيرًا قدره 200 دولار أمريكي. وسرعان ما أصبحت هذه الصفقة واحدة من أكثر عروض كاميرات الجمعة السوداء المبكرة إثارة، لا سيما بالنظر إلى الضجة المحيطة بكاميرا Nikon Z8 - واحدة من أهم إطلاقات الكاميرات الجديدة لعام 2023.

يُشار إلى كاميرا Nikon Z850 غالبًا على أنها الأخت غير المرآة لكاميرا Nikon D8 DSLR التي نالت استحسانًا كبيرًا، وتوفر تعدد الاستخدامات في حزمة أصغر حجمًا وأخف وزنًا. بفضل تصميمها المدمج، تعد هذه الكاميرا مثالية لالتقاط الصور الشخصية والمناظر الطبيعية وحتى التصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية، وذلك بفضل سرعة الغالق القصوى الرائعة التي تبلغ 1/32,000 ثانية.

على الرغم من أنها قد لا توفر إمكانيات تسجيل غير محدودة مثل Nikon Z9، إلا أن Nikon Z8 مثيرة للإعجاب بما يصل إلى 120 دقيقة من التسجيل بدقة 4K 60p أو 90 دقيقة من التصوير بدقة 8K 30p. هذا المزيج من مواصفات الفيديو المتقدمة، والمستشعر عالي الدقة، ووضع الاندفاع السريع، وفتحات بطاقة CFExpress/SD المزدوجة يجعل من Nikon Z8 كاميرا هجينة حقيقية، تلبي احتياجات المصورين ومصوري الفيديو على حدٍ سواء.

أثناء الاختبار الذي أجريناه، أثبتت كاميرا Nikon Z8 أنها كاميرا موثوقة وغنية بالميزات، مع وجود مشكلات بسيطة فقط في التركيز البؤري التلقائي عند التصوير عبر أوراق الشجر الكثيفة. ومع ذلك، وبالنظر إلى أنها تشترك في نفس المواصفات العالية مثل Z9 ولكن بحجم أصغر ونقطة سعر أقل، فإن Nikon Z8 تقدم قيمة استثنائية مقابل المال.

يعد هذا السعر المخفض لكاميرا Nikon Z8 غير مسبوق، نظرًا لإصدارها الأخير في مايو 2023 ومحدودية توفرها في المخزون. إذا كنت تفكر في ترقية الكاميرا الخاصة بك وتحتاج إلى دفعة إضافية، فهذا هو الوقت المثالي للقيام بهذه الخطوة!

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو العرض الخاص على كاميرا Nikon Z8؟

ج: قامت أمازون بتخفيض سعر كاميرا Nikon Z8 عند شرائها باستخدام عدسة Nikkor مقاس 24-120 مم f/4 S، مما يوفر توفيرًا قدره 200 دولار.

س: كيف يمكن مقارنة كاميرا Nikon Z8 بكاميرا Nikon D850؟

ج: إن كاميرا Nikon Z8 هي النسخة غير المزودة بمرآة لكاميرا Nikon D850 DSLR التي تحظى بتقدير كبير، وتوفر إمكانات مماثلة في هيكل أصغر حجمًا وأخف وزنًا.

س: ما هي الميزات البارزة في كاميرا Nikon Z8؟

ج: تتفوق كاميرا Nikon Z8 في تعدد الاستخدامات، مع سرعة غالق قصوى فائقة السرعة، وقدرات تسجيل فيديو مذهلة، وفتحات بطاقة مزدوجة.

س: هل كاميرا Nikon Z8 مناسبة للمحترفين والمتحمسين؟

ج: نعم، تعد كاميرا Nikon Z8 خيارًا رائعًا لكل من المحترفين والهواة المتحمسين الذين يتطلعون إلى الارتقاء بلعبة التصوير الفوتوغرافي الخاصة بهم.

س: ما سبب أهمية هذا السعر المخفض لكاميرا Nikon Z8؟

ج: إن الخصم جدير بالملاحظة لأن كاميرا Nikon Z8 تم طرحها مؤخرًا وشهدت طلبًا مرتفعًا. ومن النادر أن تجده بسعر مخفض.