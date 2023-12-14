تهيمن عمليات الشراء داخل الألعاب على سوق الألعاب في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سلط تقرير حديث صادر عن Niko Partners الضوء على هيمنة عمليات الشراء داخل الألعاب في سوق الألعاب في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في الواقع، شكلت هذه المشتريات نسبة مذهلة تبلغ 87.8% من حصة سوق الألعاب في المنطقة البالغة 89.4 مليار دولار.

وكشف التقرير أنه من إجمالي الإنفاق على عمليات الشراء داخل التطبيق، تم تخصيص 78.5 مليار دولار للألعاب المتميزة، بينما تم إنفاق 3.1 مليار دولار على الاشتراكات. ويشير هذا إلى وجود اتجاه متزايد بين اللاعبين الراغبين في الاستثمار في تجارب الألعاب الخاصة بهم.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أيضًا أن 62.3% ممن شملهم الاستطلاع اشتروا ألعابًا متميزة في العام الماضي عبر منصات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت نسبة كبيرة من المشاركين (51%، عند حساب خدمات الاشتراك الأوسع) خدمات الاشتراك للوصول إلى الألعاب، بما في ذلك المنصات الشهيرة مثل Prime Gaming.

ومع ذلك، سلط التقرير الضوء على عقبة رئيسية أمام اللاعبين الذين لا ينفقون: ارتفاع أسعار التجزئة. أشارت نسبة كبيرة من لاعبي الأجهزة المحمولة (39.3%) ولاعبي أجهزة الكمبيوتر (44.3%) إلى أن أسعار التجزئة هي مصدر قلقهم الأكبر عندما يتعلق الأمر بشراء ألعاب متميزة. توضح هذه النتيجة حاجة مطوري الألعاب إلى التفكير في استراتيجيات تسعير أكثر بأسعار معقولة لجذب قاعدة أوسع من اللاعبين.

علاوة على ذلك، كشف البحث أن 30% من لاعبي الأجهزة المحمولة عبروا عن استيائهم من الإعلانات داخل اللعبة، والتي اعتبروها الجانب الأكثر كرهًا في تجربة الألعاب الخاصة بهم على المنصة. يشير هذا إلى أنه يجب على المطورين إيجاد طرق مبتكرة لتحقيق الدخل من الألعاب دون تعطيل تدفق اللعب والاستمتاع به.

أكدت ليزا هانسون، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Niko Partners، على أهمية تحقيق الدخل المبتكر لجذب اللاعبين وضمان نجاح الألعاب على المدى الطويل. وشددت أيضًا على الحاجة إلى تكييف نماذج تحقيق الدخل مع الأسواق المحلية، وتسليط الضوء على الكيفية التي يمكن أن يساهم بها التوطين والثقافة في توليد الإيرادات.

مع استمرار تطور سوق الألعاب، سيكون فهم تفضيلات المستهلكين ومعالجة مخاوفهم أمرًا بالغ الأهمية للمطورين والناشرين على حدٍ سواء. ومن خلال اعتماد استراتيجيات تحقيق الدخل الإبداعية وتقديم خيارات بأسعار معقولة، يمكن للصناعة توفير تجربة ألعاب أكثر متعة وشمولاً للاعبين في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.