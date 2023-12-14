تظهر الدراسة أن زيادة نشاط الخلايا التائية CD8+ تعزز المناعة ضد فيروس نقص المناعة البشرية

يشير بحث جديد إلى أن اللقاح الفعال لفيروس نقص المناعة البشرية سيحتاج إلى تحفيز استجابات قوية من خلايا CD8 + T من أجل توفير حماية فعالة ضد الفيروس. وقارنت الدراسة، التي أجراها باحثون في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID)، نشاط الجهاز المناعي لدى الأفراد الذين شاركوا في دراسات لقاح فيروس نقص المناعة البشرية مع نشاط ما يسمى "غير المتطورين على المدى الطويل" أو "النخبة". المتحكمون" (LTNPs/ECs) الذين يقومون بشكل طبيعي بقمع تكاثر فيروس نقص المناعة البشرية في غياب العلاج المضاد للفيروسات القهقرية (ART).

عندما يصيب فيروس نقص المناعة البشرية الجسم، فإنه يستهدف خلايا CD4 + T، مما يتسبب في تلف جهاز المناعة. في معظم الحالات، يستمر الفيروس في التكاثر وتدمير خلايا CD4+ T ما لم تتم السيطرة عليه بواسطة العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. ومع ذلك، تمتلك LTNPs/ECs أجهزة مناعية تتعرف على الفور على خلايا CD4+ المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتنشط خلايا CD8+ T لتدميرها، مما يؤدي إلى قمع الفيروس في مجرى الدم.

تم تصميم المرشحين الحاليين للقاح فيروس نقص المناعة البشرية لتحفيز نشاط الخلايا التائية CD8+، لكنهم لم ينجحوا في منع اكتساب فيروس نقص المناعة البشرية أو السيطرة على تكاثر الفيروس في التجارب السريرية. لفهم هذا النقص في الفعالية، قام باحثو المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بمقارنة عينات من متلقين سابقين للقاح فيروس نقص المناعة البشرية مع عينات من LTNPs/ECs. واكتشفوا أن كلا المجموعتين أنتجتا عددًا كبيرًا من خلايا CD8+ T التي تعرفت على فيروس نقص المناعة البشرية. ومع ذلك، فشلت خلايا CD8 + T لدى متلقي اللقاح في توصيل البروتينات اللازمة لتدمير خلايا CD4 + T المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

كشفت التحقيقات الإضافية أن الاستجابة المتضائلة لدى متلقي اللقاح كانت بسبب انخفاض حساسية مستقبلات الخلايا التائية لديهم تجاه فيروس نقص المناعة البشرية. ويعني هذا الانخفاض في الحساسية أن اللقاحات المرشحة لم تحفز بشكل كافٍ نضوج خلايا CD8 + T للتعرف بشكل فعال على خلايا CD4 + T المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية داخل الجسم وتدميرها.

وبناءً على هذه النتائج، يشير الباحثون إلى أن مرشحي لقاح فيروس نقص المناعة البشرية في المستقبل قد يكونون أكثر نجاحًا إذا تناولوا جرعات إضافية أو استمروا في الجسم لفترات أطول من الوقت لتوفير تحفيز مستمر لجهاز المناعة. ويقترحون أيضًا أن يكون تقييم وظيفة وحساسية خلايا CD8+ T عنصرًا أساسيًا في تقييم إمكانات لقاح فيروس نقص المناعة البشرية، بدلاً من الاعتماد فقط على عدد خلايا CD8+ T المتولدة.

وتساهم هذه النتائج في الجهود المستمرة لتطوير لقاحات وقائية وعلاجية لفيروس نقص المناعة البشرية، فضلا عن أساليب العلاج المناعي لفيروس نقص المناعة البشرية. ومن خلال فهم الاستجابة المناعية لفيروس نقص المناعة البشرية بشكل أفضل، يأمل الباحثون في تصميم استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة الفيروس وحماية الأفراد من العدوى.