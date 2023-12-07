نيكولاس كيج يعبر عن حبه لسان فرانسيسكو في ليلة توزيع جوائز مهرجان SFFilm

سرق الممثل نيكولاس كيج الأضواء في ليلة توزيع جوائز مهرجان SFFilm حيث أبدى حبه لمدينة سان فرانسيسكو الآسرة. يتذكر كيج، الذي يمتلك العديد من العقارات في المدينة، ذكرياته الجميلة عن "الطقس البارد والجميل والضبابي والملكة آن الفيكتورية والدراجات النارية" التي تحدد سحر سان فرانسيسكو الفريد.

كشف الممثل الشهير أن بعضًا من أعز لحظاته قضاها في المدينة خلال سنواته الأولى. تحتل سان فرانسيسكو مكانة خاصة في قلبه حيث قضى وقتًا ممتعًا مع أبناء عمومته وعائلته خلال سنوات تكوينه. ومضى كيج ليقول: "إذا تمت دعوتي مرة أخرى، فأنا أريد أن أكون هنا".

تمتد علاقة حب كيج مع سان فرانسيسكو إلى ما هو أبعد من مجرد الحنين إلى الماضي. وكان يتجول في الشوارع على دراجته النارية، مستمتعًا بجمال المناظر الطبيعية التي توفرها المدينة. وكان أول قفص منزلي اشتراه على الإطلاق هو قفص الملكة آن الفيكتوري في شارع فرانكلين، حيث قضى وقتًا رائعًا.

لكن ارتباط كيج بالمدينة أعمق. درس في مسرح المعهد الموسيقي الأمريكي المرموق في سان فرانسيسكو، وصقل مهاراته في التمثيل ووضع الأساس لمسيرته المهنية اللامعة في هوليوود. قدم المشهد المسرحي النابض بالحياة في المدينة منصة مثالية لكيج لتطوير موهبته وشغفه بالتمثيل.

تقديرًا لمساهماته الرائعة في عالم السينما، حصل كيج على جائزة الإنجاز مدى الحياة من الموسيقي توم ويتس خلال حدث SFFILM. يعزز هذا التكريم المستحق مكانة كيج بين عظماء التمثيل ويسلط الضوء على التأثير العميق الذي أحدثه طوال حياته المهنية.

يتجلى عشق نيكولاس كيج لسان فرانسيسكو في كلماته وتجاربه. منذ ذكرياته المبكرة وحتى رحلته الناجحة في التمثيل، لعبت المدينة دورًا أساسيًا في تشكيل شخصيته اليوم. تستمر جاذبية سان فرانسيسكو في جذب ليس السياح فحسب، بل أيضًا الأفراد المشهورين مثل كيج، الذين يعتبرون المدينة منزلًا عزيزًا بعيدًا عن المنزل.