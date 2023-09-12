Nickelodeon All-Star Brawl 2 يقدم Aang من Avatar: The Last Airbender

أعلنت شركة GameMill Entertainment أن Aang من سلسلة Nickelodeon الشهيرة Avatar: The Last Airbender سينضم إلى قائمة Nickelodeon All-Star Brawl 2. وسيأتي Aang بمجموعة حركات جديدة تمامًا، تعرض إتقانه لتسخير الهواء.

من المقرر أن تتضمن ساحة القتال القادمة شخصيات جديدة بالإضافة إلى مشاكسين عائدين محسّنين. تضيف إضافة Aang إلى اللعبة المزيد من الإثارة لمحبي سلسلة Avatar، حيث سيتمكنون من اللعب كبطلهم المفضل في مجال تسخير الهواء. يكشف تفصيل الشخصية أن Aang سيكون لديه مجموعة فريدة من الحركات التي تعكس قدراته في العرض.

تم أيضًا الإعلان مؤخرًا عن Ember من Danny Phantom من خلال الكشف عن مقطع دعائي رسمي للعبة. يؤدي هذا إلى توسيع قائمة Nickelodeon All-Star Brawl 2 ويمنح المعجبين شخصية محبوبة أخرى يتطلعون إليها.

على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ الإصدار بعد، فمن المتوقع إطلاق Nickelodeon All-Star Brawl 2 على Nintendo Switch ومنصات أخرى في وقت لاحق من هذا العام. تجمع هذه اللعبة المرتقبة شخصيات من عروض Nickelodeon المختلفة، مما يوفر للاعبين فرصة المشاركة في معارك مثيرة مع أبطال الرسوم المتحركة المفضلين لديهم.

ترقبوا المزيد من الكشف عن الشخصيات والتحديثات على Nickelodeon All-Star Brawl 2. يمكن للمعجبين متابعة الإعلانات السابقة وكشف الشخصيات من خلال زيارة تغطية Nintendo Life للعبة.

ما رأيك في انضمام آنج إلى القائمة؟ هل أنت متحمس للعب مثله في Nickelodeon All-Star Brawl 2؟ شارك بآرائك في التعليقات أدناه.

التعاريف:

- Arena brawler: نوع من أنواع ألعاب الفيديو حيث يشارك اللاعبون في القتال داخل ساحة مغلقة.

– Moveset: القدرات والتحركات والهجمات المحددة التي يمكن للشخص أن يؤديها في لعبة فيديو.

مصادر:

– إعلان شركة GameMill للترفيه

– تغطية Nintendo Life لـ Nickelodeon All-Star Brawl 2