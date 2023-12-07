التقنيات الجديدة تغير تجربة العطلات

مع اقتراب موسم العطلات، تبحث الشركات عن طرق جديدة لدمج التكنولوجيا في الاحتفالات. إحدى هذه الشركات هي شركة Niantic، التي ابتكرت منصة الواقع المعزز الشهيرة 8th Wall. في عام 2023، قامت شركة 8th Wall بتوسيع منصتها لتزويد المطورين بأدوات جديدة لإنشاء تجارب الواقع المعزز المستندة إلى الويب.

لعرض هذه الأدوات واحتضان روح العطلة، طورت شركة 8th Wall مجموعة من تجارب الواقع المعزز ليستمتع بها كل من المطورين وعامة الناس. تستخدم هذه التجارب ميزات مختلفة لمنصة 8th Wall لإنشاء سيناريوهات غامرة وتفاعلية تحت عنوان العطلات.

تجمع إحدى التجارب، التي تسمى "اسأل سانتا أي شيء"، بين ميزات Sky Effects وWorld Tracking في 8th Wall ووحدة Inworld AI Integration Module. يتيح ذلك للمستخدمين رؤية سانتا كلوز وهو يطير في السماء ويهبط أمامهم. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك كتابة أسئلة ليجيب عليها سانتا كلوز، مما يؤدي إلى تفاعل فريد وشخصي.

تجربة أخرى، تُعرف باسم "بطاقة العطلة"، توضح دعم 8th Wall لوحدات الذكاء الاصطناعي التوليدية. يمكن للمستخدمين تخصيص بطاقة تهنئة بالعطلة عن طريق كتابة مطالبات مثل "رقاقات الثلج" أو "الهدايا". تقوم وحدة الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بإنشاء تصميم فريد يعتمد على هذه المدخلات، مما يؤدي إلى الحصول على بطاقة عطلة مخصصة.

لعرض أدوات Face Effects الخاصة بـ 8th Wall، تستخدم تجربة "Take an 'Elfie" الكاميرا الأمامية للجهاز. تضع تجربة الواقع المعزز هذه قبعة قزم وآذان قزم وخدود وردية على وجه المستخدم، مما يسمح له بالتقاط صورة ومشاركتها مع الآخرين.

وأخيرًا، تسلط تجربة "Holiday Hands" الضوء على ميزة تتبع اليد في الجدار الثامن. يمكن للمستخدمين فعليًا لمس زخارف عيد الميلاد ذات الطابع الثامن على الحائط من خلال وضع قفاز على أيديهم.

أكد Brynne Henn، مدير تسويق المنتجات في 8th Wall، على قوة WebAR في جلب سحر العطلات إلى الحياة. قامت 8th Wall هذا الموسم بتحديث منصتها لتزويد المطورين والعلامات التجارية والوكالات بميزات متقدمة، مما يمكنهم من إنشاء تجارب واقع معزز آسرة وتفاعلية.

ومع هذه التقنيات الجديدة، من المقرر أن تتغير تجربة العطلة، لتجلب الفرح والإثارة للناس من جميع الأعمار.