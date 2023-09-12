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شركة NFT Gaming تطلق أول لعبة لها وهي “Space Striker AI”

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
شركة NFT Gaming تطلق أول لعبة لها وهي “Space Striker AI”

أعلنت منصة الألعاب الرقمية The NFT Gaming Co. عن دخولها السوق بإصدار لعبتها الأولى “Space Striker AI” المتوفرة على أجهزة Android وiOS. تهدف الشركة إلى سد الفجوة بين الألعاب التقليدية وويب 3 من خلال تطوير ألعاب غير رسمية تتضمن ميزات جديدة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

صرح فاديم ماتس، الرئيس التنفيذي لشركة NFT Gaming Co، أن هدفهم هو الجمع بين الألعاب الرقمية التقليدية والعناصر الفريدة داخل اللعبة، بما في ذلك الأشكال والشخصيات والتجارب التي يمكن إنشاؤها وسكها على أنها NFTs. ومن خلال دمج تقنية blockchain في الألعاب، تهدف الشركة إلى تزويد المستخدمين بمستوى جديد من الملكية والقيمة لأصولهم داخل اللعبة.

وبالإضافة إلى "Space Striker AI"، تخطط شركة NFT Gaming Co لإصدار المزيد من الألعاب والتطبيقات المدرة للدخل في المستقبل القريب. إن تركيز الشركة على إنشاء تجارب ألعاب مبتكرة تستفيد من NFTs يميزها عن مطوري الألعاب التقليديين.

يمكن تنزيل "Space Striker AI" من متجر Google Play ومتجر Apple App Store. وقد حظي دخول شركة NFT Gaming Co إلى السوق باهتمام إيجابي بالفعل، حيث ارتفعت أسهمها المتداولة في بورصة ناسداك بأكثر من 8٪ في نشاط ما قبل السوق.

مع استمرار تطور صناعة الألعاب، يوفر دمج NFTs وتقنية blockchain فرصًا جديدة للاعبين للتفاعل مع الألعاب وامتلاك أصول رقمية فريدة. يمثل دخول شركة NFT Gaming Co. إلى السوق خطوة مهمة نحو التبني السائد لـ NFTs في الألعاب.

التعاريف:
- الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs): أصول رقمية فريدة تمثل ملكية عنصر معين أو جزء من المحتوى على blockchain.
المصادر: البيان الصحفي لشركة NFT Gaming Co، MT Newswires.

By مامفو بريشيا

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