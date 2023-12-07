قد يلاحق دالاس كاوبويز أنتوني بار بعد خسارته على شاكيل ليونارد

أصيب فريق دالاس كاوبويز بخيبة أمل بعد خسارته أمام الظهير شاكيل ليونارد، الذي وقع في النهاية مع فيلادلفيا إيجلز. يجد رعاة البقر أنفسهم الآن نحيفين بشكل مثير للقلق في مركز الظهير ومن المرجح أن يعيدوا تقييم خياراتهم.

أحد المرشحين المحتملين الذي ظهر هو لاعب كاوبويز السابق، أنتوني بار. وفقًا لبريان برودوس من 105.3 المروحة، فقد تم ذكر اسم بار كهدف محتمل لرعاة البقر. قد لا ترضي هذه الأخبار مشجعي كاوبويز، الذين احتفلوا بتوقيع بار مع الفريق العام الماضي.

كان أداء بار مع فريق كاوبويز الموسم الماضي مختلطًا. بينما أظهر وعدًا باعتباره ظهيرًا احتياطيًا يتمتع بقدرات التمرير السريع، فقد كافح في التغطية، مما سمح بـ 20 عملية اصطياد على 25 هدفًا لمسافة 210 ياردات وتقييم تمرير مرتفع. ومع ذلك، فإن فريق Cowboys لن يوقع بالضرورة على Barr بسبب مهاراته في التغطية، حيث أن لاعبيهم الحاليين في مركز الظهير لديهم الروح الرياضية اللازمة للتعامل مع هذا الدور.

لن يكون التوقيع مع Barr أمرًا سهلاً بالنسبة لفريق Cowboys، لأنه موجود حاليًا في فريق تدريب Vikings. سيحتاج رعاة البقر إلى إجراء بعض التحركات في القائمة من أجل التوقيع معه، حيث لا يمكن توقيع اللاعبين مباشرة من فريق تدريب إلى آخر.

على الرغم من التعقيدات المحتملة، فإن معرفة بار برعاة البقر ومعرفته بنظام المنسق الدفاعي دان كوين تجعله خيارًا مغريًا. في هذه المرحلة من الموسم، قد يعطي رعاة البقر الأولوية للألفة على التعاقدات ذات الأسماء الكبيرة.

كان أداء فريق كاوبويز جيدًا هذا الموسم، حتى بدون إضافات كبيرة، لكن إضافة بار يمكن أن تزيد من تعزيز دفاعهم. يمكن للمشجعين أيضًا الاستفادة من هذه الفرصة من خلال المراهنة على Cowboys في FanDuel. من خلال التسجيل وإيداع 10 دولارات أو أكثر والمراهنة بـ 5 دولارات أو أكثر على احتمالات خط المال في دالاس ضد فريق فيلادلفيا إيجلز، يتمتع المشجعون بفرصة الفوز بمبلغ 150 دولارًا من الرهانات الإضافية.