بافالو بيلز يهزم كانساس سيتي تشيفز بهدف ميداني متأخر

حقق فريق بافالو بيلز فوزا حاسما على كانساس سيتي تشيفز يوم الأحد، متفوقا على فوز 20-17 بفضل هدف ميداني متأخر. قورتربك جوش ألين قاد بيلز بأداء مثير للإعجاب ، حيث رمي لمسافة 233 ياردة وسجل هبوطًا على الأرض وفي الهواء.

واتسمت المباراة بالتنافس الشديد، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 17-17 في الدقائق الأخيرة. استفاد بوفالو من التحويلات الرئيسية للأسفل وركلة جزاء على الزعماء لإعداد تايلر باس لهدف ميداني بمسافة 39 ياردة مع بقاء أقل من دقيقتين بقليل.

ومع ذلك، أتيحت للزعماء الفرصة للرد وربما أخذ زمام المبادرة. لقد ظنوا أنهم فعلوا ذلك بالضبط عندما تواصل باتريك ماهومز مع ترافيس كيلسي، الذي ألقى بعد ذلك تمريرة طويلة إلى كاداريوس توني فيما بدا أنه هبوط. ولكن تم استدعاء المسرحية مرة أخرى بسبب ركلة جزاء توني التسلل.

مع تبقي ما يزيد قليلاً عن دقيقة واحدة، فشل Mahomes وThe Chiefs في القيام برحلة ناجحة، مما منح فريق Bills النصر.

يعد هذا الفوز مهمًا بالنسبة لبافلو حيث تحسن إلى الرقم القياسي 7-6 ويظل في البحث عن مكان في الملحق في الاتحاد الآسيوي. في هذه الأثناء، انخفض فريق The Chiefs إلى 8-5 وسيحتاج إلى إعادة تجميع صفوفه حيث يهدف إلى تأمين رصيف الملحق الخاص به.

بشكل عام، أظهرت اللعبة أهمية التنفيذ في اللحظات الحرجة وتقليل العقوبات المكلفة. تمكن آل بيلز من الاستفادة من الفرص المتاحة لهم، بينما أصيب الزعماء بالإحباط بسبب أخطائهم.

مع انتهاء الموسم العادي، يصبح كل فوز أكثر أهمية بالنسبة للفرق التي تتنافس على أرصفة ما بعد الموسم. يعد انتصار The Bills على Chiefs بمثابة تذكير بالطبيعة غير المتوقعة لاتحاد كرة القدم الأميركي وأهمية أداء القابض.