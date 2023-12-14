تم تعيين تحديث لعبة Spider-Man 2 لإصدار أوائل عام 2024

أكدت شركة Insomniac Games أن التحديث التالي للعبة Spider-Man 2 من المقرر إصداره في أوائل عام 2024. وبينما أعرب اللاعبون عن ترقبهم لميزات جديدة مثل New Game Plus والأوصاف الصوتية، أكد فريق التطوير على الحاجة إلى وقت إضافي. للتأكد من أن التحديث يلبي معايير الجودة الخاصة بهم.

صرحت Insomniac Games في إعلان حديث على Twitter: "لقد عملنا بجد على هذه الميزات ونحتاج إلى مزيد من الاختبارات لضمان جودتها". تم تحديد فترة إصدار تحديث اللعبة في أوائل عام 2024، مع قائمة أكثر شمولاً من الميزات التي سيتم الكشف عنها بالقرب من إطلاق التحديث.

وقد أقرت Insomniac Games أيضًا بتعليقات اللاعبين والتزمت بدمج الميزات المطلوبة بشدة مثل القدرة على تغيير الوقت من اليوم وإعادة تشغيل المهام المكتملة. على الرغم من كونها حصرية لوحدة التحكم PS5، فقد اكتسبت Spider-Man 2 شعبية كبيرة منذ إصدارها قبل شهرين تقريبًا. في غضون 11 يومًا فقط من إطلاقها، باعت Spider-Man 2 أكثر من خمسة ملايين نسخة، مما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب نجاحًا لهذا العام.

ومن المثير للاهتمام أن هذا الإعلان يأتي بعد وقت قصير من ظهور تقارير تتعلق بهجوم إلكتروني على Insomniac Games من قبل مجموعة من برامج الفدية، والتي يُزعم أنها كشفت عن معلومات سرية. أصدرت شركة Sony، الشركة الأم لشركة Insomniac Games، على الفور بيانًا يؤكد تحقيقها في هذه المسألة ويؤكد للجمهور أنه لم تتأثر أي استوديوهات أو أقسام أخرى داخل Sony Interactive Entertainment.

مع التحديث القادم للعبة، يمكن للاعبي Spider-Man 2 أن يتوقعوا تجربة لعب محسنة مع تنفيذ الميزات المطلوبة. تواصل Insomniac Games إعطاء الأولوية للجودة ورضا اللاعبين، مما يضمن بقاء Spider-Man 2 بمثابة رحلة قوة خارقة متميزة لمحبي امتياز اللعبة.