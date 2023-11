تحديث Pokémon GO: الكشف عن لغز Shadow Articuno!

By

في آخر أخبار Pokémon GO، كان اللاعبون في انتظار مفاجأة عندما اكتشفوا أن Shadow Articuno، بوكيمون الأسطوري من النوع Ice and Flying، أصبح زعيم Shadow Raid ذو الـ 5 نجوم. كان يُعتقد في البداية أنه خطأ، وقد أكدت Niantic Support أن وجود Shadow Articuno كان مقصودًا وسيكون متاحًا في Shadow Raids من فئة الخمس نجوم حتى 30 نوفمبر 2023. وقد ترك هذا الكشف المدربين يتساءلون عن المفاجآت الأخرى التي تنتظرهم في عالم Pokémon GO .

يضيف تضمين Shadow Articuno عنصرًا مثيرًا إلى اللعبة، حيث ستتاح للاعبين الفرصة لتحدي هذا البوكيمون القوي ومن المحتمل أن يمسكوا به باعتباره Shadow Pokémon. بينما توقع بعض المدربين ظهور بوكيمون أسطوري آخر، فإن قرار Niantic بإبراز Shadow Articuno يرفع مستويات الإثارة للاعبين المتفانين الذين يبحثون عن تحديات جديدة. تأكد من مراجعة صفحة Pokémon GO Current Raids للحصول على قائمة شاملة برؤساء Shadow Raid في نوفمبر 2023.

ماكدونالدز ترعى PokéStops في كندا

تستمر الشراكة بين ماكدونالدز وبوكيمون جو في الازدهار، مما يجذب المدربين في جميع أنحاء العالم. بعد التعاون في فرنسا واليابان والعديد من البلدان الأخرى، حولت ماكدونالدز انتباهها إلى كندا. أبلغ عشاق Pokémon GO في جميع أنحاء كندا عن ظهور PokéStops الذي ترعاه ماكدونالدز في عدة مواقع، بما في ذلك واترلو وكالجاري وكيبيك.

ومن المثير للاهتمام، يبدو أن هذه الرعاية تتزامن مع إعادة تقديم ماكدونالدز للترويج لبطاقة Pokémon في عام 2023. ويتيح العرض الترويجي، المتاح من خلال Happy Meals، للجماهير جمع 15 بطاقة بوكيمون إضافية. ستحتوي هذه البطاقات على موضوعات Pokémon Scarlet وViolet. في حين أن ألمانيا والنمسا ستبدأان العرض الترويجي في يوليو، وستتبعهما المملكة المتحدة في أغسطس، إلا أن مواعيد الإصدار للبلدان الأخرى لم يتم الإعلان عنها بعد. مع الفرص المثيرة لكل من مقتنيات Pokémon داخل اللعبة والمادية، إنه وقت رائع للمدربين الكنديين لاحتضان تعاون Pokémon GO-McDonald's.

مخاوف التحديث: مشكلات الاتصال في الإصدار 0.289

قام المدربون بفارغ الصبر بتحميل آخر تحديث للعبة Pokémon GO، الإصدار 0.289، لكنهم واجهوا مشاكل في الاتصال مع أجهزتهم GO+ وGO++. أبلغ بعض المدربين عن وجود عطل في الإشعارات، بينما واجه آخرون عطلًا كاملاً في الجهاز. على الرغم من صعوبة تحديد جهاز Android المحدد ومجموعات الإصدارات الأكثر تأثراً، تشير البيانات الأولية إلى أن الأجهزة التي تعمل بنظام Android 14 قد تكون أكثر عرضة لمشكلات الاتصال.

يأمل مجتمع Pokémon GO أن تقوم Niantic بحل هذه المشكلة بسرعة، حيث واجه مالكو GO+ وGO++ تحديات مماثلة في الماضي. وبينما تعمل الشركة على تصحيح المشكلة، يُنصح المدربون بمتابعة التحديثات، وإذا لزم الأمر، استكشاف خيارات بديلة لتعزيز تجربة Pokémon GO الخاصة بهم في هذه الأثناء.

أسئلة وأجوبة

1. هل يتوفر Shadow Articuno في Pokémon GO؟

نعم، Shadow Articuno متاح حاليًا كرئيس Shadow Raid من فئة 5 نجوم حتى 30 نوفمبر 2023.

2. أين تقع مواقع PokéStops التي ترعاها ماكدونالدز في كندا؟

وتشمل المواقع المؤكدة واترلو (أونتاريو)، وكالجاري (ألبرتا)، وكيبيك، وغيرها.

3. ما هي بطاقات البوكيمون الموجودة في عرض ماكدونالدز هابي ميل؟

سيتضمن العرض الترويجي لبطاقة Pokémon لعام 2023 في McDonald's Happy Meals بطاقات تعتمد على Pokémon Scarlet وViolet.

4. ما هي مشكلات الاتصال التي ظهرت مع التحديث 0.289 في Pokémon GO؟

أبلغ المدربون الذين يستخدمون أجهزة GO+ وGO++ عن وجود إشعارات معطلة وأعطال في الجهاز بعد التحديث إلى الإصدار 0.289.

مصادر:

– شادو أرتيكونو: twitter.com/NianticHelp/status/…

– ماكدونالدز PokéStops: [URL المصدر]

– ترويج بطاقة بوكيمون من ماكدونالدز: [URL المصدر]