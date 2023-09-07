قد يكون المذنب المسمى نيشيمورا مرئيا بالعين المجردة في نهاية هذا الأسبوع

من الممكن أن يكون المذنب المكتشف حديثًا والمسمى نيشيمورا مرئيًا بالعين المجردة في نهاية هذا الأسبوع، مما يوفر لمراقبي النجوم فرصة نادرة لمراقبة زائر سماوي. تم رصد المذنب لأول مرة من قبل عالم الفلك الياباني الهاوي هيديو نيشيمورا في 11 أغسطس وتم تسميته على شرفه.

على عكس معظم المذنبات، التي يتم اكتشافها قبل فترة طويلة من وصولها إلى ذروة الرؤية، أصبح نيشيمورا مرئيًا بسرعة بعد اكتشافه. وتبلغ فترة دورانه 437 سنة، ويقضي معظم وقته في الأطراف الخارجية للنظام الشمسي. وعندما تقترب المذنبات من الشمس، تتسبب الحرارة في تحول قلب الجليد إلى غبار وغاز، مما يخلق ذيلًا طويلًا يعكس ضوء الشمس.

سيمر نيشيمورا، المعروف أيضًا باسم C/2023 P1، بالقرب من الشمس في 17 سبتمبر، ليصل إلى مسافة 33 مليون كيلومتر (20 مليون ميل). وبعد ذلك سيمر بأمان بالقرب من الأرض على مسافة 125 مليون كيلومتر (77 مليون ميل).

للحصول على أفضل فرصة لمراقبة المذنب، يجب على مراقبي النجوم النظر نحو السماء الشمالية الشرقية قبل شروق الشمس، وخاصة في نصف الكرة الشمالي. ستوفر السماء الصافية والخالية من التلوث ظروف المشاهدة المثالية. سيكون لدى أولئك الذين لديهم منظار صغير فرصة جيدة للاستمتاع بالمشهد، وإذا كانت الظروف مواتية، فقد يكون مرئيًا بالعين المجردة.

ووفقا لعالم الفيزياء الفلكية نيكولاس بيفر، فإن ذيل المذنب يظهر باللون الأخضر بسبب تركيز الغاز أعلى من الغبار. يضيف هذا التمييز إلى الاهتمام البصري بمراقبة نيشيمورا.

يوفر اكتشاف نيشيمورا فرصة فريدة لعشاق علم الفلك والأفراد الفضوليين لمشاهدة حدث سماوي لا يحدث إلا مرة واحدة كل بضعة قرون. إنه يذكرنا باتساع وجمال الكون.

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