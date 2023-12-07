توقعات الطقس الشتوي لمدينة نيويورك: ما يمكن توقعه هذا الموسم

مع اقتراب فصل الشتاء، يشعر العديد من سكان نيويورك بالفضول لمعرفة ما سيكون عليه الطقس في منطقة بيج آبل هذا العام. وبينما تستمر درجات الحرارة المعتدلة والأمطار في سماء المدينة، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن الشتاء القادم قد لا يجلب تغييرات كبيرة في أنماط الطقس.

وخلافا للسنوات السابقة، من المتوقع أن تشهد منطقة الشمال الشرقي ظاهرة الطقس المعروفة باسم "النينيو" هذا الموسم. عادة ما تجلب ظاهرة النينيو درجات حرارة دافئة من الجزء الجنوبي من الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انخفاض شدة البرد وتساقط الثلوج في مدينة نيويورك.

وفقًا لـ AccuWeather، من المتوقع أن تتلقى مدينة نيويورك ما بين 18 إلى 26 بوصة من الثلوج هذا الشتاء، وهو أقل بقليل من المتوسط ​​البالغ 30 بوصة. في حين أن هذا قد يكون خبرًا جيدًا لأولئك الذين لا يحبون التجريف والتعامل مع الأرصفة الجليدية، إلا أنه يعني أن عشاق الشتاء قد يشعرون بخيبة أمل بسبب قلة تساقط الثلوج.

على الرغم من توقع فصل الشتاء الأكثر اعتدالًا نسبيًا في مدينة نيويورك، فمن الضروري أن نتذكر أن درجات الحرارة قد تنخفض بشكل ملحوظ. ومع ذلك، تظهر البيانات التاريخية أن المدينة شهدت درجات حرارة أكثر برودة في الماضي. بعض من أبرد درجات الحرارة المسجلة في سنترال بارك تشمل -15 درجة فهرنهايت في 9 فبراير 1934، -13 درجة فهرنهايت في 30 ديسمبر 1917، و -8 درجة فهرنهايت في 15 فبراير 1943.

في حين أن الطقس قد يكون أكثر قابلية للإدارة هذا الشتاء، فمن المهم متابعة التوقعات المحلية والاستعداد لأي تغييرات غير متوقعة قد تحدث. كما هو الحال دائمًا، يُنصح بارتداء ملابس دافئة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتك خلال الأشهر الباردة.

بشكل عام، يمكن لسكان نيويورك أن يتوقعوا شتاءً أكثر اعتدالًا من المتوسط ​​مع تساقط ثلوج أقل هذا العام. لذلك، على الرغم من أنها قد لا تكون أرض العجائب الشتوية، إلا أنها فرصة ممتازة للاستمتاع بالمدينة دون المضايقات التي قد يسببها تساقط الثلوج بكثافة.

نبذة عن الكاتب:

ماثيو يوزاراجا هو صحفي وسائط متعددة أصله من إل باسو، تكساس، وهو يغطي الأخبار المحلية وموضوعات LGBTQIA في منطقة مترو مدينة نيويورك منذ عام 2021. انضم إلى فريق PIX11 Digital في عام 2023، ويمكنك العثور على المزيد من أعمال ماثيو من خلال زيارة محفظته.