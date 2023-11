العصر الجديد من World of Warcraft: تمكين Alt-O-Holics

By

إطلاق العنان للحرية والاتصال غير المسبوقين، التوسعة المرتقبة، World of Warcraft The War Inside، من المقرر أن تُحدث ثورة في تجربة اللعب البديل. أكدت شركة Blizzard، مطور اللعبة، تقديم ميزة جديدة ومثيرة تُعرف باسم World of Warcraft Warbands خلال إعلانها الأخير في BlizzCon 2023.

يعد World of Warcraft Warbands مفهومًا رائدًا يعزز التواصل بين شخصيات متعددة داخل حساب Battle.net. مع هذه الميزة، يمكن للاعبين أن يتوقعوا مرونة وراحة معززة عند التبديل بين الشخصيات المختلفة. ولن يضطروا بعد الآن إلى تحمل العملية الشاقة المتمثلة في استعادة الشهرة أو تبديل البنوك. يعد هذا التحديث التدريجي بانتقال سلس، مما يمكّن اللاعبين البديلين من الانغماس الكامل في جوانب مختلفة من اللعبة دون عوائق.

تأثير World of Warcraft Warbands بعيد المدى. يمكن للاعبين الآن عرض ما يصل إلى أربعة شخصيات على شاشة الاختيار الخاصة بهم، باستخدام "مشهد تحت عنوان Warband" جذاب بصريًا. علاوة على ذلك، يسمح إدخال هذا النظام بمشاركة السمعة والمجموعات والإنجازات والتقدم في العالم المفتوح والعملات والعتاد والوصول إلى بنك Warband المخصص. يمتد هذا التكامل عبر جميع البدائل، بغض النظر عن الفصيل، مما يعزز فكرة تجربة اللعب الموحدة.

أكدت Blizzard أن غالبية الفصائل والسمعات التي سيتم تقديمها في التحديث 11.0 القادم ستكون على مستوى Warband. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن اللاعبون من نقل العتاد المحدد بين الشخصيات باستخدام بنك Warband. يمكن مشاركة هذا العتاد، المصنف على أنه "Warbound"، مع البدائل ولكنه يصبح مرتبطًا بالروح بمجرد تجهيزه. علاوة على ذلك، يمكن للاعبين أن يتوقعوا فتح "معدات Warbound عالية المستوى" من خلال الأنشطة المختلفة داخل اللعبة.

والجدير بالذكر أن المحتوى الحالي سيحصل أيضًا على معالجة Warband. سيتم تحويل العديد من الإنجازات القديمة التي كانت مقتصرة في السابق على شخصية واحدة، مما يسمح للاعبين بتجربتها عبر نطاق Warband بأكمله. سيتم أيضًا توسيع نقاط الطيران لتشمل Warbands.

يمتد تأثير World of Warcraft Warbands إلى ما هو أبعد من آليات اللعب. ستكون Transmogs، أو المظاهر التجميلية، متاحة عبر Warband، بغض النظر عن نوع الدرع. هذا يعني أن الحصول على مظهر محدد لشخصية واحدة يسمح باستخدامه من قبل شخصيات أخرى داخل Warband. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الآن التعرف على جميع عناصر الربط عند الالتقاط تلقائيًا، مما يزيل عبء الحصول على العناصر المكررة يدويًا.

لقد قوبل تقديم World of Warcraft Warbands بتوقعات وإثارة واسعة النطاق. يتطلع اللاعبون البديلون إلى احتضان الحرية والمرونة التي لا مثيل لها والتي يستلزمها هذا التحديث. بينما ينتظر مجتمع World of Warcraft بفارغ الصبر إصدار The War Inside، يبدو مستقبل اللعب البديل أكثر إشراقًا من أي وقت مضى.

الأسئلة المتكررة

ما هو عالم علب Warbands؟

تعد World of Warcraft Warbands ميزة جديدة تم تقديمها في التوسعة The War Inside، والتي تسمح بتواصل أعمق بين شخصيات متعددة داخل حساب Battle.net الخاص باللاعب.

ما هي الفوائد التي تقدمها World of Warcraft Warbands للاعبين البديلين؟

تعمل World of Warcraft Warbands على تحسين تجربة اللعب البديل بشكل كبير من خلال تمكين التبديل السلس للشخصيات والسمعة المشتركة والمجموعات والإنجازات والعتاد والوصول إلى بنك Warband المخصص.

هل ستؤثر World of Warcraft Warbands على عمليات النقل؟

نعم، يسمح النظام الجديد بتوفر أجهزة الإرسال عبر Warband، بغض النظر عن نوع الدرع. يتيح الحصول على مظهر محدد لشخصية واحدة استخدامه من قبل شخصيات أخرى داخل Warband.

هل ستظل العناصر الملزمة عند الاستلام قابلة للتداول؟

لا، سيتم الآن تعلم عناصر الربط عند الاستلام تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التداول اليدوية أو الحصول على العناصر المكررة.

