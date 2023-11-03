اكتشف روائع الكون في معهد فرانكلين

فيلادلفيا ــ استعد للشروع في رحلة مذهلة عبر اتساع الفضاء في أحدث معرض لمعهد فرانكلين بعنوان "الفضاء العجيب". تفتح أرض العجائب الكونية هذه أبوابها يوم السبت، وتقدم استكشافًا آسرًا للأسرار والعجائب التي تكمن وراء أفقنا.

انسَ فكرة أن الفضاء فارغ وخالي من العجائب. في قلب المعرض، تنتظرنا كرة أرضية ضخمة للمريخ، مما يثير شعورًا بالفضول والفضول حول الكون البعيد. لكن هذا المعرض يتجاوز مجرد العروض المرئية. يؤكد كبير علماء الفلك ديريك بيتس على أن "Wondrous Space" تم تصميمه ليكون تفاعليًا للغاية، ويقدم مجموعة من التجارب المثيرة متعددة الأسر.

الطابق الأول من المعرض، المغطى بالظلام المشابه لاتساع الفضاء، يتعمق في عناصر الأجرام السماوية ويقدم نظرة ثاقبة للظواهر الغامضة التي تسكن عالمنا. من الثقوب السوداء إلى المجرات، سيكتسب الزوار من جميع الأعمار فهمًا أعمق للكون على أمل أن يشاهدوا إلى الأبد سماء الليل بتقدير واتصال جديدين.

عند الانتقال إلى الطابق الثاني، سينجرف الضيوف في التطلعات المذهلة لاستكشاف الفضاء. يعرض هذا القسم الصواريخ والمركبات الجوالة والعروض الجذابة لبدلات الفضاء، مما يغمر الزائرين في عالم يضع فيه البشر أنظارهم على العودة إلى القمر والوصول في النهاية إلى المريخ. وإلى جانب الأعاجيب التكنولوجية، يقدم المعرض محطات تفاعلية تسلط الضوء على المهنيين الملهمين الذين يقفون وراء هذه المهام الرائدة. يؤكد بيتس على أهمية التمثيل، قائلًا: "نريد أن يتصور الأطفال أنفسهم في هذه المهن المذهلة ويرون أشخاصًا يشبهونهم يقومون بهذا العمل الرائع والمثير."

سيكون "الفضاء العجيب" معرضًا دائمًا في معهد فرانكلين، وسيكون بمثابة مقدمة لخمسة منشآت رائدة أخرى في السنوات القادمة. للاحتفال بافتتاحه الكبير، سيهدي المعهد أول 250 زائرًا يومي السبت والأحد مكوكات فضائية مجانية، مما يضمن تجربة لا تُنسى للجميع.

استعد للشروع في رحلة مذهلة عبر اتساع الفضاء في أحدث معرض لمعهد فرانكلين، "الفضاء العجيب".

الأسئلة المتكررة

ما هو المحور الرئيسي لمعرض "الفضاء العجيب" في معهد فرانكلين؟

ينصب التركيز الرئيسي لمعرض "الفضاء العجيب" على تثقيف الزوار حول عجائب الكون وراء الأفق المرئي وإلهام اتصال أعمق بالكون.

ما الذي يمكن أن يتوقع الزوار رؤيته في المعرض؟

يمكن للزوار أن يتوقعوا رؤية كرة المريخ الضخمة، والعروض التفاعلية، والصواريخ، والمركبات الجوالة، وبدلات الفضاء، والتعرف على المحترفين المشاركين في استكشاف الفضاء.

كيف تم تصميم المعرض ليكون تفاعلياً؟

يقدم المعرض تجارب عائلية متعددة ومحطات تفاعلية وعناصر تشرك الزوار من جميع الأعمار، مما يسمح لهم بالمشاركة بنشاط في استكشافهم للفضاء.

ما أهمية التمثيل في المعرض؟

ويهدف المعرض إلى إلهام الأجيال الشابة من خلال عرض الأفراد الذين يمثلون مجموعة متنوعة من الخلفيات، وتشجيعهم على تصور أنفسهم وهم يمارسون وظائف في مجال استكشاف الفضاء.

ما هي مدة المعرض؟

"الفضاء العجيب" هو معرض دائم في معهد فرانكلين، مع خطط لافتتاح خمسة معارض رائدة أخرى في المستقبل.

(المصدر: معهد فرانكلين)