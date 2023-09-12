تعلن Wahoo عن تحديث Kickr Move Smart Trainer وKickr Bike Shift الجديد

كشفت شركة Wahoo عن Kickr Move، وهي نسخة محسنة من مدربها الذكي الشهير Kickr. يتميز Kickr Move بمسار مدمج يسمح بحركة الدراجة الأمامية والخلفية بثماني بوصات. ويهدف هذا الابتكار إلى توفير تجربة ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة أكثر واقعية وجاذبية من خلال محاكاة شعور الركوب في الهواء الطلق. يدعي واهو أن هذه الحركة يمكن أن تقلل أيضًا من التعب المرتبط عادةً بالركوب على مدرب ثابت.

بسعر 1,399.99 جنيهًا إسترلينيًا / 1,599.99 دولارًا أمريكيًا / 1,599.99 يورو، فإن Kickr Move أغلى بـ 300 جنيه إسترليني / 300 دولار / 300 يورو من المدرب الذكي Kickr V6 الحالي. سيظل Kickr V6 متاحًا للشراء جنبًا إلى جنب مع Kickr Move.

بالإضافة إلى Kickr Move، أعلنت Wahoo أيضًا عن Kickr Bike Shift، وهو إصدار جديد من دراجتها الذكية الداخلية Kickr Bike. يبلغ سعر Kickr Bike Shift 2,699.99 جنيهًا إسترلينيًا / 2,999.99 دولارًا أمريكيًا / 2,999.99 يورو، وهو أرخص بـ 800 جنيه إسترليني / 1,000 دولار أمريكي / 1,000 يورو من Kickr Bike V2. ومع ذلك، فإن Kickr Bike Shift لا يتمتع بالقدرة على الإمالة لمحاكاة التدرجات ويتميز بفرامل معدلة ونظام نقل الحركة.

يسمح المسار المتكامل لـ Kickr Move بالحركة الأمامية والخلفية والجانبية، مما يوفر للمستخدمين تجربة ركوب أكثر واقعية. ومع ذلك، فإن هذه الحركة تقيد استخدام بعض الملحقات مثل الكتل الأمامية للعجلات الأمامية ولوحات التوجيه الذكية. قامت شركة Wahoo بتطوير محول لتمكين التوافق مع ملحق Kickr Climb الخاص بها، والذي يحاكي التسلق عن طريق رفع الواجهة الأمامية للدراجة استجابة لتغيرات التدرج الافتراضي.

بشكل عام، يهدف Kickr Move وKickr Bike Shift إلى تعزيز تجربة ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة من خلال تقديم حركة أكثر واقعية وخيار أقل تكلفة لراكبي الدراجات. تُظهر هذه الإصدارات الجديدة التزام Wahoo بالابتكار في سوق المدرب الذكي وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة.

مصادر:

– [واهو](https://www.wahoofitness.com/)

– [ركوب الدراجات الأسبوعية](https://www.cyclingweekly.com/news/product-news/wahoo-kickr-move-ride-feel-anti-fatigue-504168)