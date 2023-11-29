تطلق Poco نسخة جديدة من الهاتف الذكي M6 Pro 5G مع خيار تخزين موسع

كشفت شركة Poco، العلامة التجارية الشهيرة للهواتف الذكية، عن إصدار جديد تمامًا من هاتفها الذكي الشهير M6 Pro 5G. يوفر هذا الإصدار الأحدث ذاكرة وصول عشوائي مذهلة تبلغ 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، مما يوفر للمستخدمين مساحة واسعة لتخزين ملفاتهم وصورهم وتطبيقاتهم. يبلغ سعر الإصدار الجديد 14,999 روبية وهو متاح للشراء على Flipkart.

لا يزال الهاتف الذكي M6 Pro 5G، الذي تم إصداره في البداية بخيارات تخزين 4 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت وخيارات تخزين 6 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت، متاحًا للشراء. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين خيارات الألوان Power Black وForest Green لتناسب تفضيلاتهم الشخصية.

إحدى الميزات البارزة في Poco M6 Pro 5G هي شاشة LCD المذهلة مقاس 6.79 بوصة FHD + مع معدل تحديث 90 هرتز. بفضل نسبة الشاشة إلى الجسم التي تبلغ 91% وأقصى سطوع يصل إلى 550 شمعة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بصور نابضة بالحياة وغامرة. الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج كورنينج غوريلا 3، مما يضمن المتانة ومقاومة الخدش.

يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة شريحة Snapdragon 4 Gen 2 من Qualcomm والتي تعمل بتقنية 4 نانومتر، مما يوفر أداءً سلسًا وفعالاً. مع مزيج من نواة وحدة المعالجة المركزية 2x 2.2 جيجا هرتز A78 و6x 2 جيجا هرتز A55 Kryo ووحدة معالجة الرسوميات Adreno 613، يمكن للمستخدمين توقع تعدد المهام السلس وقدرات الألعاب الرائعة. يعمل هاتف M6 Pro 5G على أحدث نظام تشغيل Android 13 مع واجهة MIUI 14 الجاهزة.

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، يتميز الهاتف الذكي بإعداد كاميرا مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. للحصول على صور سيلفي مذهلة، توجد كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل في فتحة مثقوبة.

بشكل عام، يوفر الإصدار الجديد من Poco M6 Pro 5G للمستخدمين خيار تخزين موسع مع الاحتفاظ بميزات الهاتف الذكي الرائعة بسعر تنافسي. إنه خيار مثالي للأفراد الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية لاحتياجاتهم الرقمية.

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكنني توسيع مساحة التخزين بشكل أكبر على Poco M6 Pro 5G؟

لا، لا يدعم Poco M6 Pro 5G مساحة تخزين قابلة للتوسيع. ومع ذلك، يوفر الإصدار الجديد خيارًا كبيرًا للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت.

2. هل يدعم Poco M6 Pro 5G الشحن السريع؟

نعم، الهاتف الذكي مزود بخاصية الشحن السريع بقدرة 18 واط، مما يسمح بالشحن السريع للبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

3. ما هي الألوان المتوفرة لجهاز Poco M6 Pro 5G؟

الهاتف الذكي متوفر بخيارات ألوان Power Black وForest Green.

4. ما هي نسبة الشاشة إلى الجسم في Poco M6 Pro 5G؟

يتميز Poco M6 Pro 5G بنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 91%، مما يوفر للمستخدمين تجربة بصرية غامرة.

5. ما هو سعر الإصدار الجديد من Poco M6 Pro 5G؟

يبلغ سعر الإصدار الجديد من Poco M6 Pro 5G 14,999 روبية، مع خصم خاص قدره 2,000 روبية خلال فترة الإطلاق.