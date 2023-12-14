تلميحات تحديث CS2 في Train Remake، تثير حماسة المعجبين

أصدرت شركة Valve مؤخرًا تحديثًا جديدًا تمامًا للعبة Counter-Strike 2، مما أثار الإثارة بين محبي اللعبة. كشف عمال التنقيب عن البيانات عن تلميحات تشير إلى إعادة إنتاج محتملة لخريطة Train الشهيرة لـ CS2.

تعتبر Train واحدة من أفضل خرائط Counter-Strike على الإطلاق، مع تاريخ غني يعود تاريخه إلى CS 1.6. على الرغم من شعبيتها، تمت إزالة الخريطة من مجموعة خرائط Active Duty في وقت سابق من هذا العام لإفساح المجال للعبة Ancient. منذ ذلك الحين لم يتم رؤيته في اللعب الاحترافي.

ومع ذلك، يبدو أن ترين يعود من جديد. اكتشف متابعو Dataminers gabefollow وaquaismissing الأصول المتعلقة بطبعة جديدة من Train CS2 في التحديث الأخير.

على الرغم من أن هذا لا يضمن وصولًا فوريًا لـ Train في CS2، إلا أن حقيقة العمل على طبعة جديدة هي أخبار مثيرة للجماهير الذين كانوا يتوقون إلى نسخة محدثة من الخريطة بعد ما يقرب من عقد من الزمن.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الانتظار لتجربة الإصدار الجديد من Train CS2، هناك حل مؤقت متاح. أنشأ المستخدم RockFeller منفذًا لقطار CS: GO لـ CS2 في Steam Workshop. على الرغم من أن الأمر قد يتضمن اللعب باستخدام الروبوتات، إلا أنه حاليًا هو الخيار الأفضل للاستمتاع بالخريطة قبل عودتها الرسمية.

لقد تم الإشادة بالقطار دائمًا بسبب سقف مهاراته العالي وطريقة لعبه الإستراتيجية. سيكون من الرائع رؤية كيفية استخدام اللاعبين للخريطة في CS2 بمجرد إصدار النسخة الجديدة. يتطلع المعجبون بفارغ الصبر إلى عودة هذه الخريطة المحبوبة إلى سلسلة Counter-Strike.