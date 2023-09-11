فهم تأثير هجرة القندس على مجتمعات القطب الشمالي

تدرس دراسة جديدة تسمى Barin، والتي تعني القنادس والمرونة الاجتماعية والبيئية في إنويت نونانجات، كيفية تأثير هجرة القنادس إلى القطب الشمالي على المنطقة ومجتمعاتها. مع استمرار القنادس في التحرك شمالًا، فإن قدرتها على تغيير الممرات المائية وإعادة تشكيل التضاريس المحيطة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.

بقيادة هيلين ويلر من جامعة أنجليا روسكين وفيليب مارش من جامعة ويلفريد لوريير، بالتعاون مع هيرب ناكيماياك من لجنة الإدارة المشتركة للأسماك في إنوفيالويت وشركاء آخرين، يهدف مشروع بارين إلى فهم التغيرات المرتبطة بالقنادس في الجداول والبحيرات وكيف يمكن لهذه التغيرات التغييرات تؤثر على الناس. يعد هذا البحث أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص لمنطقة مستوطنة Inuvialuit في كندا.

في ألاسكا، كان علماء مثل كين تيب يدرسون تأثيرات القنادس لسنوات وشكلوا شبكة مراقبة القنادس في القطب الشمالي (A-Bon) لتسهيل التعاون وتبادل المعرفة بين الباحثين من مختلف المناطق. ومع ذلك، لا تزال كندا تلحق بالركب من حيث دراسة وفهم حجم القضايا المتعلقة بالقندس في القطب الشمالي.

للقنادس تأثير واسع النطاق على النظم البيئية في الأراضي المنخفضة، بما في ذلك التربة الصقيعية، ودورة الكربون، ومجموعات الأسماك، ونوعية المياه. في حين تمت دراسة تأثيرات القنادس على نطاق واسع في مناطق أخرى، فإن القطب الشمالي يمثل تحديات فريدة بسبب أرضه المتجمدة وأنظمته المحدودة الحرارة. تشهد المنطقة القطبية الشمالية بالفعل تغيرات كبيرة بسبب تغير المناخ، مما يجعل من الضروري تحديد التغيرات المحددة التي تعزى إلى القنادس.

ويهدف مشروع بارين إلى معالجة العديد من القضايا الرئيسية، مثل نمو أعداد القنادس، وتأثيرها على الأسماك وموائلها، والآثار اللاحقة على المجتمعات المحيطة. يتضمن البحث استخدام بيانات الأقمار الصناعية لوكالة ناسا والنمذجة الإحصائية للتنبؤ بحركة القندس والتغيرات الهيدرولوجية. ويتضمن أيضًا ورش عمل مجتمعية، وجمع التاريخ الشفهي، وجمع البيانات على أرض الواقع.

تشمل منطقة الدراسة في بارين أكلافيك، توكتوياكتوك، وإنوفيك، بالإضافة إلى مستجمعات المياه على طول طريق إينوفيك-توكتوياكتوك السريع. شهد هيرب ناكيماياك، رئيس لجنة الإدارة المشتركة للأسماك في إنوفيالويت، تغيرات كبيرة في هذه المجالات، مثل زيادة سدود القنادس وتأثيرها على الجداول الحاملة للأسماك والنظم البيئية التي تعتمد عليها الحيتان والفقمات.

بشكل عام، يهدف مشروع بارين إلى توفير أبحاث قيمة يمكن أن تساعد في إعلام عملية صنع القرار وتطوير استراتيجيات للمراقبة والإدارة المجتمعية المستمرة. ومن خلال فهم تأثير هجرة القنادس على مجتمعات القطب الشمالي، يمكن تنفيذ تدابير أفضل لضمان مرونة واستدامة هذه النظم البيئية.

المصادر: إنوفيك دروم، ييل البيئة 360