اكتشف True Stalker: تكملة زائفة من صنع المعجبين لإبقائك مشغولاً حتى Stalker 2

هل تتطلع بفارغ الصبر إلى إصدار Stalker 2؟ حسنًا، أثناء انتظارك، لدينا بعض الأخبار المثيرة لك. تم إصدار لعبة Stalker جديدة تمامًا، تسمى True Stalker، كنموذج من صنع المعجبين للعبة الكلاسيكية لعام 2010، Stalker Call of Pripyat. تعمل هذه التكملة الزائفة على سد الفجوة السردية بين Call of Pripyat وStalker 2، حيث تقدم قصة جديدة تمامًا ومجموعة من التحسينات.

يقدم True Stalker للاعبين شخصية Axe، وهو مطارد عادي يشرع في رحلة منفردة إلى المنطقة. بفضل العناصر المرئية المجددة باستخدام محرك X-Ray Engine المعدل، يجلب التعديل أنماط الطقس الديناميكية والأنسجة الأكثر وضوحًا لتعزيز أجواء اللعبة. كما تم إصلاح واجهة المستخدم لتوفير تجربة أكثر وضوحًا وسهولة.

يأخذ هذا الوضع الذي صنعه المعجبون اللاعبين عبر 13 موقعًا مختلفًا، بعضها عبارة عن إبداعات جديدة، بينما البعض الآخر عبارة عن إعادة زيارة من Call of Pripyat. ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر إثارة للإعجاب في True Stalker هو القصة الأصلية بالكامل ونمط الحملة. يمكن للاعبين أن يتوقعوا مهمات جديدة ومشاهد سينمائية وشخصيات ذات أصوات كاملة وموسيقى تصويرية مؤلفة خصيصًا.

سواء كنت تنتظر Stalker 2 بفارغ الصبر أو تبحث ببساطة عن تجربة لعب غامرة، فإن True Stalker يقدم نظرة جديدة على لعبة إطلاق النار الشهيرة بعد نهاية العالم. يعد هذا التعديل، المتوفر للعب الآن، بمثابة الطريقة المثالية لإبقائك منشغلاً حتى الإصدار الرسمي للعبة Stalker 2.

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