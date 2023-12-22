هاتف Galaxy S24 Ultra من سامسونج ينافس iPhone 16 Pro Max في معركة 2024 الرائدة

وضعت سامسونج أنظارها على السيطرة على سوق الهواتف الذكية في عام 2024 مع الإصدار القادم من Galaxy S24 Ultra. أحدث التسريبات والعروض وضعت الهاتف الرائد في مواجهة أقوى منافس له، iPhone 16 Pro Max.

تكشف العروض المقارنة عن الاختلافات الرئيسية بين الجهازين. يتميز هاتف Galaxy S24 Ultra بزوايا زاوية، بينما يتميز هاتف iPhone 16 Pro Max بزوايا مستديرة. تختلف تجربة المستخدم أيضًا، حيث توفر واجهة OneUI من سامسونج المزيد من المرونة نظرًا لقاعدة Android الخاصة بها، في حين أن مستخدمي Apple مقيدون بالنظام البيئي للشركة.

الكاميرا هي المنطقة التي سيتم فيها مقارنة الهاتفين الذكيين عن كثب. ومن المتوقع أن تزود سامسونج هاتف S24 Ultra بعدسة مقربة جديدة بدقة 50 ميجابكسل ×5. قد تجبر هذه الخطوة شركة Apple على ترقية قدرات الكاميرا في iPhone 16 Pro Max لتتناسب مع منافسها الذي يعمل بنظام Android.

ومع ذلك، لن تكون جميع طرز سامسونج في تشكيلة S24 مثيرة للإعجاب مثل Ultra. تشير التقارير إلى أن هاتف Galaxy S24 الأساسي قد يواجه صعوبات مع متطلبات برنامج Gauss AI من سامسونج نظرًا لذاكرة الوصول العشوائي المحدودة التي تبلغ 8 جيجابايت. قد يؤدي هذا إلى تجربة مستخدم أقل من المثالية لأصحاب S24.

وبصرف النظر عن المواصفات الداخلية، تكشف الصور المسربة عن العديد من التغييرات الملحوظة في التصميم في هاتف Galaxy S24 Ultra. وسيحتوي الجهاز على حجرة تخزين لقلم S-Pen، مما يؤكد التزام سامسونج بدمج دعم القلم في مجموعتها الرئيسية. كما تم إعادة تصميم شبكة مكبر الصوت، حيث تم اختيار فتحة شريطية واحدة للحصول على مظهر جمالي أكثر أناقة.

قامت سامسونج أيضًا بإجراء تحسينات مريحة، مثل تحريك أزرار الصوت وجعلها أكثر اتساعًا للحصول على ملمس أفضل. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الشركة صفحة من كتاب أبل من خلال اعتماد هيكل من التيتانيوم، مما يقلل من وزن الهاتف ويزيد من متانته.

من المقرر أن يتم الكشف عن عائلة Galaxy S24، بما في ذلك S24 Ultra، في حدث “Galaxy Unpacked” في 17 يناير 2024. هدف سامسونج هو جعل Galaxy S24 Ultra بمثابة المعيار الذي سيتم من خلاله الحكم على جميع الهواتف الذكية الأخرى في عام 2024. . بفضل مواصفاته القوية وتحسينات تصميمه، فمن المؤكد أنه مهيأ لترك انطباع دائم في سوق الهواتف الذكية سريع الخطى.