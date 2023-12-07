تسريب جديد يكشف عن ميزات مثيرة لسلسلة Samsung Galaxy S24

سلط تسريب حديث الضوء على سلسلة Samsung Galaxy S24 المرتقبة، حيث قدم تفاصيل حول مواصفاتها ومميزاتها. ووفقًا للتسريب، ستتألف التشكيلة الرئيسية الجديدة من هواتف Galaxy S24 وS24 Plus وS24 Ultra، وجميعها حصلت على شهادة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للبيع في الولايات المتحدة.

أحد الاكتشافات المثيرة للاهتمام من التسريب هو أنه من المرجح أن يتم تشغيل سلسلة Galaxy S24 بواسطة أحدث معالج Snapdragon 8 Gen 3 من Qualcomm. وهذا يتناقض مع الشائعات السابقة التي أشارت إلى أن النطاق سيستخدم حصريًا مجموعة شرائح Exynos الداخلية من سامسونج. ومع ذلك، لدى سامسونج تاريخ في التبديل بين الشرائح اعتمادًا على السوق، لذلك يبقى أن نرى المعالج الذي سيتم استخدامه في أي دولة.

ومن التفاصيل البارزة الأخرى أن حجم ذاكرة الوصول العشوائي في سلسلة Galaxy S24 سيكون هو نفس سابقاتها، حيث يتراوح بين 8 جيجابايت و12 جيجابايت. وقد أثار هذا خيبة أمل بين بعض المشجعين المتشددين الذين كانوا يأملون في زيادة المساحة إلى 16 جيجابايت. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تبلغ سعتها 12 جيجابايت تعد أكثر من كافية لتعزيز طموحات سامسونج في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يتضح من هاتف Google Pixel 8 Pro، الذي يحتوي أيضًا على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 12 جيجابايت.

ويكشف التسريب أيضًا عن العديد من الميزات المثيرة الأخرى، مثل إطار من التيتانيوم لهاتف S24 Ultra، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وعدسة تليفوتوغرافي جديدة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x. بالإضافة إلى ذلك، يقال إن سامسونج تقدم قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ميزة ترجمة اللغة وإصدارها الخاص من Google Lens.

وكما هو الحال دائمًا، من المهم التعامل مع التسريبات بدرجة من الشك حتى يتم تقديم تأكيد رسمي. ومع ذلك، فقد أثار هذا التسريب الأخير إثارة كبيرة بين عشاق سامسونج، الذين ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق سلسلة Galaxy S24 العام المقبل.