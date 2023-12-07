فرض لوائح أكثر صرامة لحماية الصفاء الطبيعي في المتنزهات الوطنية الأمريكية

تم إدخال لوائح جديدة للحد من عدد الطائرات والمروحيات التي تحلق فوق جبل رشمور وغيره من المعالم والمتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة. والهدف هو حماية الهدوء والسكينة في هذه المناطق الطبيعية المحبوبة. لطالما كان التلوث الضوضائي الناجم عن الجولات الجوية مصدر إحباط للزوار، وقد وصلت المشكلة أخيرًا إلى نقطة الانهيار مع تنفيذ خطط الإدارة الجديدة عبر ما يقرب من عشرين متنزهًا وطنيًا ومعالمًا أثرية.

أعلن جبل رشمور ومنتزه بادلاندز الوطني مؤخرًا عن بعض اللوائح الأكثر صرامة حتى الآن، والتي تحظر فعليًا الرحلات الجوية من الوصول إلى مسافة نصف ميل من مواقع ساوث داكوتا بدءًا من أبريل. ومع ذلك، فقد شكل هذا تحديات بالنسبة لمنظمي الرحلات السياحية مثل Black Hills Aerial Adventures، حيث يجب إيجاد طرق بديلة لإنقاذ أعمالهم.

تنبع هذه اللوائح من حكم أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية قبل ثلاث سنوات، والذي خلص إلى أن خدمة المتنزهات الوطنية وإدارة الطيران الفيدرالية فشلتا في تطبيق قانون عام 2000 الذي ينظم الجولات الجوية التجارية فوق المتنزهات والأراضي القبلية. تعد هذه اللوائح جزءًا من جدول زمني لوضع القواعد، والعديد منها يدخل حيز التنفيذ الآن. ومع ذلك، فقد أدى الخلاف حول هذه القضية إلى رفع دعوى قضائية محتملة من مجموعة الصناعة ودعاوى قضائية لمجموعات التحالف البيئي.

يجادل النقاد بأن الضجيج الصادر عن شفرات طائرات الهليكوبتر يعطل المشهد الصوتي الطبيعي وينتقص من تجربة الزائر. تشكك كريستين برينجيل من جمعية الحفاظ على المتنزهات الوطنية في عدالة الوضع، حيث أن عدد الزوار على الأرض يفوق بكثير عدد الزوار الذين يحلقون فوقهم. ومن ناحية أخرى، يسلط المشغلون الجويون الضوء على إمكانية الوصول التي لا مثيل لها التي يقدمونها، خاصة لكبار السن والمعاقين.

بدأت رحلات مشاهدة المعالم السياحية في ثلاثينيات القرن العشرين عندما بدأ طيارو طائرات الهليكوبتر الذين يعملون في مشروع سد هوفر بإعطاء رحلات جوية لعائلاتهم. على مر السنين، تم وضع القواعد التنظيمية لإدارة الرحلات الجوية، وخاصة بعد مأساة الاصطدام في جراند كانيون في عام 1930. وأصدر الكونجرس تشريعا في عام 1986 لوضع قواعد للمتنزهات الوطنية الأخرى، ولكن تأخر الامتثال بسبب الصعوبات البيروقراطية. .

بموجب أمر من المحكمة الفيدرالية في عام 2020، تم فرض الامتثال لـ 23 متنزهًا وطنيًا، بما في ذلك المواقع الشهيرة مثل Glacier وArches وGreat Smoky Mountains. قبل الوباء، تم الإبلاغ عن 15,624 رحلة جوية في عام 2020، بانخفاض قدره حوالي 30%. وتتركز الجهود الحالية على تنفيذ الخطط والاتفاقيات في المتنزهات المتبقية.