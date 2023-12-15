التحقيق في التهديدات في مدرسة New Roots Charter School لا ينتج عنه أي خطر وشيك

ملخص: خلص التحقيق في التهديد الذي تم العثور عليه في مدرسة New Roots Charter School في إيثاكا، نيويورك، إلى أنه لا يوجد خطر وشيك على الطلاب والموظفين. أشارت المذكرة، التي اكتشفها المعلم على نافذة الفصل الدراسي، إلى العنف ودفعت سلطات المدرسة وإدارة الشرطة المحلية إلى اتخاذ إجراءات فورية. وبينما لم يتم الكشف عن محتوى وطريقة نقل التهديد، أكدت مديرة المدرسة تينا نيلسن هودجز أنه تم تحديد مصدر الرسالة واعتبارها غير موثوقة. وبالمثل، فإن تحقيقات الشرطة، التي لا تزال مستمرة، لم تكشف عن أي دليل على وجود تهديد نشط حقيقي. وعلى الرغم من الحادث، استمرت الفصول الدراسية كما هو مقرر يوم الثلاثاء، مع خيار الحضور عن بعد للطلاب إذا رغبوا في ذلك. وتم زيادة تواجد الشرطة كإجراء احترازي، لكنه لم يكن مؤشرا على وجود خطر مستمر.

التحقيق في التهديدات يخلص إلى عدم وجود خطر فوري في مدرسة New Roots Charter School

في استجابة سريعة للتهديد الذي تم اكتشافه على نافذة الفصل الدراسي في مدرسة New Roots Charter School، اتصل مسؤولو المدرسة على الفور بالسلطات المحلية لضمان سلامة الحرم الجامعي. وأثار محتوى الرسالة التي ألمحت إلى العنف مخاوف جدية بين قيادة المدرسة. ومع ذلك، بعد التحقيق الذي أجرته إدارة شرطة إيثاكا، تقرر أنه لا يوجد خطر وشيك.

وطمأنت المديرة تينا نيلسن هودجز الطلاب والعائلات بأن الوضع يتم التعامل معه بمنتهى الجدية. ظلت المدرسة مفتوحة وعاملة يوم الثلاثاء، مما سمح للطلاب بالاختيار بين الحضور شخصيًا أو عن بعد. وكان قرار تمركز سيارة شرطة خارج المدرسة احترازيًا بحتًا، ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود تهديد مستمر.

ولا يزال التحقيق، بقيادة القائم بأعمال الرئيس تيد شوارتز، مستمراً، ولكن لم يتم العثور على دليل موثوق به على وجود تهديد نشط حتى الآن. وقد أدى تحديد مصدر الرسالة إلى توفير مزيد من الوضوح ودعم القرار بأن التهديد لم يكن ذا مصداقية.

يعد الحادث الذي وقع في مدرسة New Roots Charter School بمثابة تذكير بأهمية الاستجابات السريعة والشاملة للتهديدات المحتملة. تظل سلامة ورفاهية الطلاب والموظفين ذات أهمية قصوى، ويظهر النهج الاستباقي الذي تتبعه المدرسة في إشراك سلطات إنفاذ القانون التزامهم بضمان بيئة تعليمية آمنة.