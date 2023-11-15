تقديم خريطة منطقة الصلابة النباتية المحسنة: أداة البستنة الأساسية الخاصة بك

يعد الإصدار المرتقب لخريطة منطقة الصلابة النباتية الجديدة من قبل وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة إلى البستانيين في جميع أنحاء البلاد. تم تطوير هذه الخريطة المحدثة بالتعاون مع مجموعة PRISM للمناخ التابعة لجامعة ولاية أوريغون وخدمة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، وهي النسخة الأكثر دقة وتفصيلاً حتى الآن.

لقد ولت أيام عدم اليقين عند اختيار النباتات لحديقتك. توفر خريطة منطقة صلابة النبات معلومات مهمة حول أبرد درجات الحرارة في فصل الشتاء التي يمكن أن تتحملها النباتات في مواقع محددة. مقسمة إلى 13 منطقة، تمثل كل منها نطاق 10 درجات فهرنهايت، ومقسمة أيضًا إلى نصف مناطق تمثل نطاق 5 درجات، ستوجه هذه الخريطة عملية اختيار النباتات الخاصة بك بدقة.

ما يميز هذه الطبعة الجديدة هو دمج البيانات من 13,412 محطة أرصاد جوية مثيرة للإعجاب، وهي زيادة كبيرة عن 7,983 المستخدمة في طبعة 2012. هذه الثروة من المعلومات، جنبًا إلى جنب مع تقنيات رسم الخرائط المبتكرة باستخدام أحدث تقنيات PRISM، نتج عنها خريطة دقيقة ومفصلة.

قال كريستوفر دالي، مدير مجموعة PRISM المناخية والمؤلف الرئيسي للخريطة: "كان هدفنا هو إنشاء خريطة من شأنها تمكين البستانيين والمزارعين بأحدث المعلومات". "من خلال دمج المزيد من المحطات واستخدام تقنيات رسم الخرائط المتقدمة، حققنا مستوى من الدقة لم يسبق له مثيل."

التحسينات التي جلبتها هذه الخريطة الجديدة لا تتعلق بالمناخ وحده. وفقًا لدالي، أدى تنفيذ تقنيات رسم الخرائط المتقدمة ونقاط البيانات الإضافية إلى تغييرات محلية أيضًا. تعد هذه التغييرات بمثابة شهادة على دقة الخريطة واهتمامها بالتفاصيل.

تصاحب خريطة منطقة الصلابة النباتية ميزة "نصائح للمزارعين" القيمة. يوفر هذا المورد نظرة ثاقبة لبرامج خدمة البحوث الزراعية ذات الصلة والمفيدة للبستانيين وعشاق النباتات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخريطة لا تقدر بثمن بالنسبة لوكالة إدارة المخاطر التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية في وضع معايير التأمين على المحاصيل وللعلماء الذين يدرسون انتشار الأعشاب والحشرات الغريبة.

بالنسبة إلى ما يقدر بنحو 80 مليون بستاني ومزارع أمريكي، تعد هذه الخريطة أداة لا غنى عنها من شأنها أن تحدث ثورة في رحلات البستنة الخاصة بهم. حقق أقصى استفادة من خريطة منطقة الصلابة النباتية المحسنة واكتشف مستوى جديدًا تمامًا من الثقة في قراراتك المتعلقة بالبستنة.

الأسئلة المتكررة

ما هي خريطة منطقة الصلابة النباتية؟

تعد خريطة منطقة قساوة النباتات معيارًا وطنيًا طورته وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) لمساعدة البستانيين في تحديد النباتات التي لديها أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة في درجات حرارة الشتاء الباردة في موقع معين.

ما الذي يجعل خريطة منطقة الصلابة النباتية الجديدة فريدة من نوعها؟

تعد خريطة منطقة صلابة النبات الجديدة هي النسخة الأكثر دقة وتفصيلاً التي تم إصدارها على الإطلاق. وهو يشتمل على بيانات من أكثر من 13,000 محطة أرصاد جوية ويستخدم تقنيات رسم الخرائط المتقدمة التي طورتها مجموعة PRISM المناخية بجامعة ولاية أوريغون وخدمة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

كيف تعمل خريطة منطقة الصلابة النباتية؟

تنقسم الخريطة إلى 13 منطقة، تمثل كل منها نطاق درجات حرارة يبلغ 10 درجات فهرنهايت. وتنقسم كل منطقة أيضًا إلى نصفين، يمثلان نطاقًا قدره 5 درجات. من خلال تحديد منطقة موقعك، يمكنك اختيار النباتات القادرة على تحمل أدنى درجات الحرارة الشتوية السنوية في منطقتك.

من يمكنه الاستفادة من خريطة منطقة الصلابة النباتية؟

تعد خريطة منطقة قساوة النبات لا تقدر بثمن بالنسبة إلى البستانيين والمزارعين وعشاق النباتات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. فهو يوفر معلومات أساسية لاختيار النباتات الأكثر ملاءمة لمناخات محددة. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدامه من قبل وكالة إدارة المخاطر التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية والعلماء الذين يجرون أبحاثًا على الأعشاب والحشرات الغريبة.

المصدر: جامعة ولاية أوريغون. تم الاسترجاع من https://phys.org/news/2023-11-hardiness-gardeners-nationwide-unveiled.html