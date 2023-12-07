حانة Mike's York Road تحت ملكية جديدة، من المقرر إعادة افتتاحها بمظهر جديد

Warminster، PA - من المقرر أن يعود Mike's Bar and Grill الشهير في Warminster باسم جديد تمامًا وأجواء متجددة. تحت ملكية جديدة، يقع المطعم التاريخي الواقع في 544 طريق يورك. سيتم إعادة فتحه باسم Mike's York Road Tavern، مما يبث حياة جديدة في المؤسسة المحبوبة.

أجرى المالك الجديد، الذي يُدعى مايك بالصدفة، تجديدات كبيرة لتحسين المساحة. تم توسيع البار ليوفر مساحة أكبر لخدمة العملاء، كما تم تحديث غرف الحفلات لخلق أجواء أكثر حداثة وراحة.

على الرغم من أن الحانة تخضع لعملية تحول، إلا أن المالك الجديد ملتزم بالحفاظ على جوهر حانة Mike's الأصلية. يمكن للضيوف أن يتوقعوا العثور على الأطباق المفضلة الخالدة مثل Steak Bites وStingers وBaby Back Ribs في القائمة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأطباق الجديدة بما في ذلك عروض Flatbread والمأكولات البحرية. سيظل الترفيه والموسيقى الحية عنصرًا أساسيًا في Mike's York Road Tavern.

لا تضيع الأهمية التاريخية للمكان على المالك الجديد أو المجتمع. يعود تاريخ المبنى إلى عام 1730 ويعتبر واحدًا من أقدم المباني في بلدة وارمينستر، ويحتل مكانة خاصة في تاريخ مقاطعة باكس. حتى أنه يشاع أن هناك شبحًا يُدعى بينيلوب يطارد العلية.

أعرب ماثيو بينج، رئيس جمعية وارمينستر التاريخية، عن رضاه عن التجديدات، قائلاً: "تبدو رائعة. سعيد برؤيته يعود إلى جذوره التاريخية." مع عودة العديد من الموظفين الأصليين وفريق إدارة المطاعم ذي الخبرة، يستعد Mike's York Road Tavern لتقديم خدمة استثنائية وتجربة طعام لا تُنسى.

على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد للافتتاح، إلا أن الحانة تتخذ بالفعل خطوات للتحضير. إنهم يبحثون حاليًا عن طهاة وسائقين وعدائين ومضيفات للانضمام إلى فريقهم. يمكن للأفراد المهتمين العثور على مزيد من المعلومات على موقع الحانة أو عن طريق البريد الإلكتروني [البريد الإلكتروني محمي].

ومع اقتراب موعد إعادة الافتتاح الذي طال انتظاره، يتوقع المجتمع بفارغ الصبر إحياء هذه المؤسسة التاريخية. Mike's York Road Tavern على استعداد للترحيب بالضيوف مرة أخرى بأذرع مفتوحة، ويقدم مزيجًا من الأذواق المألوفة والتجارب الجديدة في أجواء منعشة وجذابة.