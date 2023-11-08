لعبة Mass Effect التالية: نظرة خاطفة على المستقبل

كان عشاق سلسلة Mass Effect ينتظرون بفارغ الصبر تفاصيل حول الإصدار التالي من لعبة الخيال العلمي RPG الشهيرة. أبقت التلميحات والإعلانات التشويقية الغامضة اللاعبين على حافة مقاعدهم منذ الكشف عنها في حفل توزيع جوائز الألعاب لعام 2020. لكن الاحتفال بيوم N7 لهذا العام جلب بعض الاكتشافات المثيرة، بينما سلط الضوء أيضًا على جانب مختلف من الاستوديو.

يقدم المقطع الدعائي الذي تم إصداره في ديسمبر 2020 أدلة قيمة حول اللعبة القادمة. تدور أحداث الفيلم بعد فترة طويلة من الثلاثية الأصلية، ويقدم Liara T'Soni الناضجة، وهي زميلة مألوفة في الفريق، والتي تبدو أكبر سنًا بشكل ملحوظ من ظهورها السابق. ألمح مطورو BioWare أيضًا إلى أن اللعبة ستكون بمثابة تكملة لكل من الثلاثية الأصلية و Mass Effect: Andromeda، والتي حدثت في مجرة ​​مختلفة بعد أكثر من 600 عام.

أبرز ما في الإعلان التشويقي هو الإشارة إلى "تم اكتشاف إشارة استغاثة لأندروميدا". وهذا يؤكد أن الهجرة بين النجوم من اللعبة السابقة ستلعب دورًا مهمًا في القصة الجديدة. تشير التكهنات إلى أن ليارا وطاقمها ربما يستجيبون لنداء الاستغاثة، نظرًا لتفاعلاتها السابقة مع المبادرة بعد مغادرة درب التبانة. لا تزال طبيعة نداء الاستغاثة غير معروفة، ولكن الخطر متوقع نظرًا لغزو Kett المستمر من Mass Effect: Andromeda.

في حين أن الإعلانات التشويقية تقدم لمحات موجزة عن اللعبة، إلا أنها تثير أيضًا أسئلة مثيرة للاهتمام. يقدم الإعلان التشويقي الثاني شخصية ترتدي أكمام N7 على معطف المختبر الخاص بها. ليس من الواضح ما إذا كان هذا تكريمًا للقائد شيبرد أو يدل على عودة بطل الرواية الشهير من الثلاثية الأصلية، حتى بعد 600 عام. تبدو عودة Liara منطقية نظرًا لطول عمر Asari، لكن عودة Shepard المحتملة تبدو أقل إثارة بالنسبة لبعض المعجبين.

بينما ننتظر المزيد من التفاصيل، من المهم ملاحظة أن المطورين قد أصدروا الإعلان التشويقي الأخير، مما يترك لنا ألغازًا أكثر من الإجابات. الشخصية التي تظهر في الإعلان التشويقي ترتدي سترة N7 وخوذة أنيقة تذكرنا بجمالية Destiny. إلا أن هويتهم لا تزال مجهولة. تم تقويض التكهنات حول عودة شيبرد بسبب غياب خوذتهم المميزة. لا يسعنا إلا أن ننتظر ونرى ما سيأتي به يوم N7 التالي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل لعبة Mass Effect القادمة هي تكملة للثلاثية الأصلية وMass Effect: Andromeda؟

ج: نعم، وفقًا لتلميحات مطوري BioWare والإعلانات التشويقية التي تم إصدارها، ستواصل اللعبة القادمة قصة الثلاثية الأصلية وMass Effect: Andromeda.

س: من هي ليارا تسوني؟

ج: Liara T'Soni هي شخصية بارزة في سلسلة Mass Effect. وهي عضوة في Liara T'Soni وهي معروفة بخبرتها في علم الآثار وجمع المعلومات.

س: هل سيعود القائد شيبرد في لعبة Mass Effect القادمة؟

ج: أثارت الإعلانات التشويقية تكهنات حول عودة شيبرد المحتملة، لكن الأمر لا يزال غير مؤكد في هذه المرحلة. إن غياب خوذتهم المميزة في الإعلانات التشويقية يتحدى هذا الاحتمال.

س: متى يكون يوم N7 التالي؟

ج: يتم الاحتفال بيوم N7 تقليديًا في 7 نوفمبر. يجتمع المعجبون لإحياء ذكرى سلسلة Mass Effect ويتطلعون إلى الإعلانات والكشفات الجديدة.