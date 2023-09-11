مختبر الفيزياء الطبية الحيوية يحصل على منحة للعلاج بالليزر لسرطان المبيض

حصل مختبر في جامعة نورث إيسترن على منحة بقيمة 2.7 مليون دولار لتطوير علاج جديد لسرطان المبيض. سيستخدم العلاج أشعة الليزر لتحديد واستهداف الخلايا السرطانية المقاومة للعلاج الكيميائي مع تعزيز جهاز المناعة لدى المريض. المشروع البحثي، المسمى "العلاج المناعي الضوئي المجزأ لتسخير التحفيز المناعي بجرعة منخفضة في سرطان المبيض"، هو عبارة عن تعاون بين جامعة نورث إيسترن ومركز إم دي أندرسون للسرطان ومركز موفيت للسرطان.

يعد سرطان المبيض من أكثر أنواع السرطان فتكًا بين النساء، وغالبًا ما يتم تشخيصه في مراحل متأخرة. تتضمن خيارات العلاج الحالية لسرطان المبيض في مرحلة متقدمة إجراء عملية جراحية لإزالة الأورام، يليها العلاج الكيميائي بجرعة عالية. ومع ذلك، غالبًا ما تصل هذه العلاجات إلى حدودها بسبب مقاومة الأدوية وسمية تحديد الجرعة. هناك حاجة إلى أساليب علاجية أكثر فعالية يمكنها أيضًا إشراك الجهاز المناعي للمريض في مكافحة السرطان.

وقد تم بالفعل اختبار العلاج المعتمد على الليزر، والمعروف باسم العلاج الديناميكي الضوئي أو العلاج المناعي الضوئي، في تجارب سريرية تجريبية وأظهر نتائج واعدة. ومن خلال استخدام أجسام مضادة محددة تستهدف الخلايا السرطانية وتحمل جزيئات نشطة ضوئيًا، يمكن للعلاج تنشيط الأنواع التفاعلية في منطقة محلية، مما يتسبب في تلف الخلايا السرطانية المقاومة للعلاج الكيميائي. وتتمثل ميزة هذا العلاج في أنه يقوم أيضًا بإعداد الجهاز المناعي لمتابعة العلاج المناعي، مما قد يؤدي إلى الحفاظ على الخلايا المناعية "الجيدة" وإزالة الخلايا السرطانية "السيئة" التي تثبط جهاز المناعة.

وبالإضافة إلى العلاج، يعمل المختبر أيضًا على تطوير مجهر مصغر يمكن إدخاله في الجسم لتقييم الأورام باستخدام الضوء. سيستخدم المجهر نبضات قصيرة من الضوء تنتقل عبر الألياف الضوئية للتصوير. حاليًا، هذه الأجهزة كبيرة ومكلفة، لكن المختبر يهدف إلى إنشاء جهاز ليزر محمول وخفيف الوزن تبلغ تكلفته حوالي 10,000 دولار.

البحث متعدد التخصصات إلى حد كبير، ويشمل الرياضيات والفيزياء والفيزياء الضوئية وفيزياء الكم والفيزياء الحيوية والكيمياء الحيوية وعلم مناعة الأورام. ستجري جامعة نورث إيسترن العمل التجريبي للعلاج، بينما سيستخدم مختبر إندرلينغ علم الأورام الرياضي لتوضيح كيفية استجابة الورم للعلاج. سيتم أيضًا استخدام النمذجة الحسابية لمحاكاة الظروف المختلفة التي لا يمكن اختبارها تجريبيًا.

يُظهر هذا البحث إمكانات واعدة لتطوير علاج يعتمد على الليزر يمكنه استهداف خلايا سرطان المبيض المقاومة للعلاج الكيميائي على وجه التحديد وتحفيز جهاز المناعة لدى المريضة للمقاومة. كما أن تطوير مجهر مصغر سيوفر رؤى قيمة حول الخلايا السرطانية وسيوجه المزيد من التجارب والعلاجات.

مصادر:

– شمال شرق الأخبار العالمية

– جمعية السرطان الأمريكية