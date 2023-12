شطائر الإفطار الفريدة في نيوجيرسي: مغامرة طهي

By

عندما يتعلق الأمر بسندويشات الإفطار، يشتهر سكان نيوجيرسي بحبهم للحم الخنزير المقدد/لحم الخنزير المقدد والبيض والجبن. ولكن هناك عالم كامل من شطائر الإفطار يتجاوز المفضلة التقليدية. فيما يلي بعض الخيارات الفريدة واللذيذة التي ستنقل لعبة شطيرة الإفطار إلى المستوى التالي.

في Walnut Street Bagels & Co.، ستجد ساندويتش Eggs Milanese. يقدم هذا الوافد الجديد إلى مشهد الخبز في مونتكلير مزيجًا من البيض المقلي والموزاريلا والبصل بالكراميل والفلفل الحار الإيطالي الطويل والجرجير ومايونيز الشيبوتل. مزيج التوابل والحلاوة والمرارة يجعل تجربة شهية حقًا.

إذا كنت تبحث عن بديل أكثر صحة، فتوجه إلى Bagel House في West Deptford لتناول لحم الخنزير المقدد الديك الرومي وشطيرة البيض مع الأفوكادو والطماطم. يثبت هذا النجم الموجود تحت الرادار أن لحم الخنزير المقدد الديك الرومي يمكن أن يكون لذيذًا تمامًا مثل نظيره من لحم الخنزير عندما يقترن بمكونات طازجة مثل الأفوكادو والطماطم.

للاستمتاع بتجربة شطيرة الإفطار من المزرعة إلى المائدة، قم بزيارة Beach Plum Farm في ويست كيب ماي. تتميز شطيرة المزرعة الخاصة بهم مع لحم الخنزير المقدد بالمنتجات واللحوم من مصادر محلية، بما في ذلك لحم الخنزير المقدد من خنازير بيركشاير الخاصة بهم. استمتع بالساندويتش الخاص بك في المناطق المحيطة الجميلة بمنطقة النزهة الخاصة بهم.

قد يكون من الصعب العثور على مطعم Dad's Deli في مارلتون، ولكن شطيرة لحم الخنزير والبيض والجبن على لفة تستحق الرحلة. هذه الساندويتش الضخمة والشهية سوف ترضي حتى أكبر الشهية.

إذا لم تكن ساندويتش واحد من لحم الخنزير المقدد والبيض والجبن كافيًا، فتوجه إلى The Bagel Nook في برينستون وFreehold للحصول على نوكر مزدوج. تتميز هذه الساندويتش المكدسة بطبقات من البيض واللحوم والجبن والبطاطس على أحد الخبز الشهير. ستشعر وكأنك تناولت شطري إفطار رائعين في جلسة واحدة.

إن Plaza Bagels في كليفتون ليس متجر الخبز العادي. بفضل أجواء موسيقى الروك البانك وقائمة الطعام الفريدة، ستجد مفاجآت مبهجة مثل لحم الخنزير تايلور والبيض والجبن على خبز الجاودار الرخامي. مزيج النكهات والقوام سيجعلك ترغب في المزيد.

عندما يتعلق الأمر بالبساطة الكلاسيكية، فإن مطعم Summit Diner in Summit هو الأفضل. تعتبر ساندويتش لحم الخنزير والبيض والجبن من تايلور تحفة فنية خالية من الرتوش. استمتع بها على المنضدة لتجربة العشاء الكاملة.

إذا كنت تشعر بالمغامرة والمتعة، فإن Off the Grill في Upper Freehold يقدم ساندويتش "The Heart Attack". مليئة بلفائف لحم الخنزير والنقانق ولحم الخنزير المقدد ولحم الخنزير، هذه الساندويتش ترقى إلى مستوى اسمها. للحصول على خيار أكثر هدوءًا، فإن لحم الخنزير المقدد والبيض على لفائف صلبة لذيذان بنفس القدر.

قم بتوسيع آفاق شطيرة الإفطار الخاصة بك وجرب هذه الخيارات الفريدة والشهية في جميع أنحاء نيو جيرسي. من محلات الخبز الانتقائية إلى المطاعم الكلاسيكية، تقدم الولاية شيئًا لكل محبي الإفطار.