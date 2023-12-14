تصدر Intel برامج تشغيل جديدة لوحدات معالجة الرسومات Intel Arc

أطلقت Intel مؤخرًا أحدث برامج التشغيل الخاصة بها لوحدات معالجة الرسومات Intel Arc، مما يوفر الدعم لشرائح Core Ultra الجديدة ورسوماتها المدمجة. يأتي تحديث برنامج التشغيل مزودًا بالعديد من التحسينات والإصلاحات الملحوظة لمختلف الألعاب والتطبيقات.

يتضمن إصدار برنامج التشغيل الجديد، 31.0.101.5081 WHQL و31.0.101.5122 WHQL، دعمًا لـ Intel Core Ultra مع Intel Arc Graphics وIntel Graphics. كما أنه يعالج بعض المشكلات في الإصدارات السابقة ويقدم تحسينات لأداء الألعاب.

ومن بين أبرز ميزات الألعاب، يجلب تحديث برنامج التشغيل تحسينات كبيرة على أداء الألعاب على منتجات الرسومات Intel Arc A-Series مقارنة ببرنامج التشغيل 31.0.101.5074. على سبيل المثال، يمكن أن تتوقع لعبة Battlefield 1 التي تعمل بدقة 1080 بكسل مع إعدادات Ultra متوسط ​​ارتفاع في معدل الإطارات في الثانية يصل إلى 30%.

بالإضافة إلى تحسينات الألعاب، يعمل تحديث برنامج التشغيل على تحسين ميزات Intel Arc Control. وهو يدعم الآن مرشحات كاميرا الويب لنقل النمط العصبي عبر تأثيرات الخلفية، والتقاط HDR، وبث HDR إلى SDR على شاشات متوافقة مع HDR، وتخصيص مفتاح التشغيل السريع.

توضح ملاحظات الإصدار أيضًا المشكلات التي تم إصلاحها بالتفصيل، مثل تلف الخط أثناء لعب Fortnite مع إعدادات معينة لمنع التعرج لمنتجات الرسومات Intel Arc A-Series. ومع ذلك، هناك أيضًا مشكلات معروفة قد يواجهها المستخدمون، بما في ذلك تعطل التطبيق أثناء اللعب في Dead by Daylight والفساد في التضاريس في Diablo 4 لـ Intel Core Ultra مع منتجات Intel Arc Graphics.

علاوة على ذلك، يعالج تحديث برنامج التشغيل مشكلات معينة تتعلق بمنتجات الرسومات Intel Iris Xe MAX ومنتجات معالجات Intel Core (الجيل الثاني عشر إلى الرابع عشر)، مما يضمن تجارب ألعاب أكثر سلاسة واستقرارًا.

تلقى Intel Arc Control أيضًا بعض الإصلاحات، بما في ذلك تحسين تنشيط الكاميرا الافتراضية، وإزالة النوافذ المنبثقة للأخطاء بعد أحداث الطاقة، والاحتفاظ بإعدادات التطبيق بشكل أكثر موثوقية. ومع ذلك، لا تزال هناك مشكلات معروفة يجب الانتباه إليها، مثل إنشاء ملفات فيديو متعددة باستخدام ألعاب معينة عند استخدام التقاط Arc Control Studio.

يمكن للمستخدمين المهتمين تنزيل برامج التشغيل الجديدة والعثور على ملاحظات الإصدار الكاملة بتنسيق PDF على موقع Intel الإلكتروني. تهدف Intel من خلال هذه التحديثات إلى تزويد المستخدمين بتجربة لعب محسنة ومحسنة على وحدات معالجة الرسوميات Intel Arc الخاصة بهم.